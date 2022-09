Così sono le cuffie SonoFlow, di 1More

L’azienda specializzata in apparecchiature audio 1Di più presenta le sue prime cuffie Bluetooth ANC over-ear, caratterizzate da un ottimo rapporto qualità-prezzo e dall’offerta di connettività wireless e cablata. L’obiettivo del marchio è ampliare l’offerta di apparecchiature audio con queste cuffie, SonoFlowche forniscono funzioni come ANC efficace, autonomia fino a 70 ore, suono di qualità, struttura leggera e materiali di prima classe.

Usano grandi driver da 40 mm che garantiscono una notevole qualità del suono nell’uso quotidiano. Gestiscono bassi potenti e medi caldi, nonché alti nitidi. Si noti che, grazie all’audio wireless e al supporto del codec LDAC, SonoFlow raggiunge una buona velocità di trasferimento dei dati che, in combinazione con la certificazione wireless Hi-Res Audio, garantisce una qualità audio HD. Oltre alla connessione wireless, è anche cablato tramite un jack da 3,5 mm, che aumenta la disponibilità dell’apparecchiatura in ogni momento.

Vantaggi aggiunti

Va notato che il famoso tecnico del suono Luca Bignardi, quattro volte vincitore del Grammy Award, ha dato i tocchi chiave al profilo audio di SonoFlow. La precisa sintonizzazione in combinazione con i dodici preset dell’equalizzatore preimpostati consente di raccontare un audio che si comporta bene in numerosi generi musicali. I preset EQ possono essere adattati individualmente alle proprie abitudini di ascolto.

tecnologie intelligenti

Integra la tecnologia riconosciuta Cancellazione attiva del rumore QuietMax che collabora affinché le informazioni rilevanti dell’ambiente possano essere ascoltate con le cuffie. Durante le chiamate, cinque microfoni ENC assicurano che le voci giungano chiaramente e siano amplificate per l’utente all’altro capo della linea. La soppressione del rumore consente un corretto ascolto della voce in ambienti molto avversi come nelle giornate ventose.

Funzionalità in primo piano

SonoFlow è il primo auricolare Bluetooth ANC dell’azienda. Sebbene sia wireless, può essere utilizzato anche con un cavo.

Offre una durata della batteria impressionante.

Aggiunge un’ampia serie di funzionalità ad un prezzo che il brand fissa intorno ai 99 euro, ma con un’interessante offerta di lancio fino al 18 ottobre.

Sono dotati di LDAC, che porta con sé anche l’audio wireless ad alta risoluzione. Il pacchetto standard QuietMax ANC viene aggiunto con un totale di 5 microfoni ENC.

Di serie queste cuffie che possono essere piegate e sono dotate di una custodia per il trasporto.

È stata inclusa una funzione di ricarica rapida che offre 5 ore di ascolto con 5 minuti di ricarica.

Valutazione

Le SonoFlow sono cuffie wireless di tipo Over-Ear dotate di driver dinamici da 40 mm formati da un diagramma in carbonio e polietilene che forniscono una buona risposta, sono in grado di raggiungere frequenze fino a 40.000 Hz.

Usano il Bluetooth come sistema di connessione wireless, ma supportano il codec LDAC che offre 990 Kbps di larghezza di banda.

Aggiungono un efficace sistema di cancellazione attiva del rumore che permette di eliminare, se interessati, i rumori dell’ambiente.

Forniscono un’autonomia fino a 70 ore.

Le cuffie sono in morbida schiuma, con rivestimento in pelle. L’archetto è comodo e utilizza la stessa schiuma e pelle dei padiglioni auricolari. Non dà fastidio anche dopo ore di utilizzo.

SonoFlow utilizza Bluetooth 5.0, fornendo una portata wireless fino a 10 m. 1More ha anche optato per il codec Bluetooth LDAC, che offre più larghezza di banda e quindi un audio meno compresso rispetto al codec SBC standard. risultati ottimali.

Hanno un preset Podcast, che riduce i bassi e aumenta le frequenze in cui si trova la voce umana, per un migliore ascolto