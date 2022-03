Così sono le cuffie modello LinkBuds, di Sony

Il LinkBudsda Sony, Hanno caratteristiche innovative in termini di comfort di utilizzo e qualità del suono e delle chiamate. Sono praticamente impercettibili quando indossati e offrono una vestibilità sicura ed efficace anche durante l’allenamento. Sono completamente wireless, con una riproduzione fluida e stabile e forniscono un importante elemento di sicurezza: l’utente è consapevole di ciò che sta accadendo intorno a lui. Si noti che un nuovo design dell’anello, con una vestibilità comoda, è un’importante lettera di presentazione e un elemento chiave nella scelta di questo prodotto che non sempre, o in tutte le marche, offre l’ergonomia prevista.

piccolo e innovativo

L’aspetto originale delle LinkBuds, con un design a forma di anello e un diaframma aperto, consente di ascoltare il suono ambientale e rimanere connesso all’ambiente, prestando attenzione a ciò che accade intorno a te per movimenti più sicuri.

Da notare che gli ingegneri del brand hanno trovato un modo per miniaturizzare il prodotto in maniera incredibile. Pesano quattro grammi e, a differenza degli auricolari convenzionali, la superficie protettiva che copre il diaframma dell’altoparlante è incorporata nel diaframma dell’altoparlante per risparmiare spazio. Presentano un design basato su una vasta gamma di dati su diverse forme dell’orecchio, raccolti da Sony dal 1982, che consente loro di adattarsi a qualsiasi tipo di orecchio, senza accorgersi di essere indossati.

Tecnologie applicate

Uno dei valori eccezionali è che offrono chiamate con conversazioni chiare, anche in situazioni rumorose, e integrano la tecnologia di riconoscimento vocale che esegue un’elaborazione avanzata del segnale. Tutto questo grazie all’algoritmo di riduzione del rumore del brand, sviluppato utilizzando l’apprendimento automatico dell’Intelligenza Artificiale. In questo senso è possibile attivare la funzione parla per chattarecon cui il dispositivo riconosce la tua stessa voce e interrompe la musica per una conversazione più confortevole.

La musica ha un suono naturale grazie al DSEE (Digital Sound Enhancement Engine), che ripristina l’alta qualità delle tracce audio; e il processore integrato V1, che riproduce i suoni con dettagli e con una distorsione minima. Ha anche l’opzione 360 ​​​​Reality Audio, con la quale l’utente può sentirsi come se si stesse godendo un concerto dal vivo in prima fila.

Resistenza e altri vantaggi

Sono resistenti all’acqua, agli schizzi e al sudore, grazie alla protezione IPX4, quindi possono essere utilizzati in qualsiasi tipo di attività fisica. La sua carica fornisce un’autonomia di 5,5 ore, con fino a 12 ore aggiuntive attraverso la sua custodia, che fornisce un totale di 17 ore. Nota che con 10 minuti di ricarica ottieni fino a 90 minuti di riproduzione. Accoppiare LinkBuds con altri dispositivi è facile in quanto sono compatibili con Coppia veloce da Google, per connetterli con dispositivi Android e con Coppia Swiftper associarli al tuo laptop, computer o tablet Microsoft.

Valori aggiunti

Queste cuffie e la loro custodia di ricarica sono realizzate con materiali plastici riciclati e il loro imballaggio è privo di plastica.

Il design ad anello aperto impedisce l’ingresso nel condotto uditivo come i classici auricolari.

Sono ultraleggeri con 4 grammi di peso e dimensioni ridotte a 25 x 15 x 15 mm.

Cuffie aperte che consentono di ascoltare la musica senza perdere il contatto con l’ambiente.

Sono comodi in quanto non chiudono l’orecchio o provocano pressione interna.

Queste cuffie Sony sono dotate di resistenza all’acqua IPX4 e fino a 17,5 ore di durata della batteria.

Sono disponibili in grigio e bianco ad un prezzo approssimativo di 180€.