Così puoi pulire a fondo la tua lavatrice (e lasciarla come nuova)

Anche gli elettrodomestici utilizzati per pulire gli oggetti si sporcano. Per esempio, lavatriciche si occupano di pulire i nostri vestiti in modo che siano impeccabili come il primo giorno, puoi prendere sporco e umidità che poi macchiano il nostro bucato.

Così tanto carico di vestiti stropicciati e con cattivi odori finisce per influenzare la pulizia della lavatrice. Pertanto, se trascuriamo la sua cura, a lungo andare possiamo trovare muffe e altro sporco. La muffa provoca anche il pesce argentato, un insetto dell’umidità che, a sua volta, porta con sé più problemi: acari o comparsa di nuovi insetti.

Pertanto, ogni tanto è consigliato pulisci il lavatrice completamente e, si spera, può essere fatto con cose che hai già in casa.

Ingredienti e metodo

Per pulire l’interno della lavatrice ti occorrono solo 4 cose: aceto, candeggina, acqua calda e un panno.

Quindi, per cominciare, dovremo concentrarci sui due elementi che possono prevenire la formazione di muffe e cattivi odori se puliti: tamburo e gomma.

Il tamburo

Per pulire il cestello della lavatrice, possiamo farlo con aceto bianco. Quindi, l’aceto è un ottimo addetto alle pulizieelimina i cattivi odori e uccidere i batteri. Basta quindi aggiungere mezzo bicchiere di aceto bianco nel dosatore del detersivo e quindi selezionare un ciclo di lavaggio normale con una temperatura di 30 gradi o più.

Se, dopo la pulizia, l’apparecchio non è completamente pulito, il processo può essere ripetutoma aggiungendo una tazza di candeggina che si usa per lavare i panni.

Ma se vogliamo una pulizia ancora più efficace, possiamo utilizzare il aceto per disincrostare che potrebbe essere stato generato in lavatrice. Nel caso in cui ci sia una grande quantità di calce, sarebbe consigliabile utilizzare un prodotto specifico.

E infine, dopo aver pulito il cestello della lavatrice, si consiglia metti un ciclo vuoto o con vecchi asciugamani per risciacquare bene.

gomma e filtro

La gomma della lavatrice è il posto giusto dove si accumula più sporco. Pertanto, si consiglia di pulirlo almeno una volta al mese per evitare che i detriti si incastrino e diventino ancora più difficili da rimuovere.

Per pulire la gomma della lavatrice potete seguire i passaggi che ti consigliamo da EL PERIÓDICO in questo articolo.

Allora vi consigliamo di dare un’occhiata anche al filtro per assicurarsi che lo sporco non si sia accumulato nemmeno lì. Allo stesso modo, si consiglia di pulire i distributori di sapone e ammorbidente ogni 6 mesi circa.

Disinfezione ed evitare cattivi odori

Quando la lavatrice emette cattivi odori, è molto probabile infetto di batteri che causano muffe – per mancanza di ventilazione o scarsa pulizia o manutenzione.

Quindi, la guerra contro il cattivo odore è più facile di quanto possiamo pensare. Inoltre non è molto diverso dalla normale procedura di pulizia: