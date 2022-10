Così brillerà Alexia Putellas alla cerimonia del Pallone d’Oro

Alexia Putellas, candidata al Pallone d’Oro femminile, sarà presente al cerimonia di consegna al teatro Châtelet di Parigi vestito con un design firmato dalla ditta Jesús Peiró, che è stato creato in esclusiva per il capitano del Barça femminile e della Nazionale.

Per l’occasione la giovane donna, che attualmente si sta riprendendo un legamento crociato anteriore strappato al ginocchio sinistro, sofferto lo scorso luglio, indosserà un abito a sirena realizzato in crepe stretch e rete con cristalli Swarovski in oro cangiante. Secondo fonti della rinomata azienda di moda, “il tono scelto per l’occasione è un cenno al Pallone d’Oro d’oro”.

“Il ‘look’ si distingue per le doppie scollature velate e le spalline ricamate con cristalli spruzzati, che evidenziano l’asimmetria dell’abito con un’ampia balza laterale”, si legge nel comunicato.

Seguendo le indicazioni del miglior giocatore del mondo, Merche Segarra, direttore creativo di Jesús Peiró, ha concepito il “Noir Tour Eiffel” come un omaggio alla città delle stelle, emulando i bagliori dell’emblema di Parigi al calar della notte.