Cos’è WhatsApp Business e come funziona?

Whatsapp Affari è una ‘app’ scaricabile gratuitamente e che si presta soprattutto a soddisfare le esigenze di piccole e medie imprese. Attraverso di essa, gli imprenditori possono mostrare ai propri clienti in modo più rapido e diretto prodotti e servizi che soddisfano le loro esigenze o gusti senza perdere le funzionalità della versione originale di WhatsApp, come gli stili dei caratteri.

Ad esempio, uno negozio di vestiti puoi creare in base ai tipi di capi che offri e questo consente all’utente dell’applicazione di messaggistica istantanea di aggiungere articoli al carrello ed effettuare un ordine con il venditore.

processo simile

Scarica e crea un account in Whatsapp Business è semplice come farlo in WhatsApp: da Play Store per cellulari con sistema Android e da App Store per quelli con iOS. Una volta scaricato, viene inserito il numero di telefono ed è prevista la verifica WhatsApp dell’account aziendale.

Tieni presente che WhatsApp non ti consente di avere due account associati allo stesso numero di telefono, nemmeno con WhatsApp e WhatsApp Business.

L’aspetto e il modo di agire sono gli stessi di WhatsApp. Le differenze iniziano a ‘impostazioni‘, che si chiama ‘Impostazioni azienda’. Lì troviamo il profilo, in cui possiamo riassumere tutti i informazioni di interesse per i clienticome l’indirizzo fisico o la posizione, l’attività dell’azienda, l’orario di lavoro e il modo in cui un cliente può contattare l’azienda, oltre a WhatsApp stesso -pagina web, account Facebook e/o Instagram, ecc.-, opzioni che creano un collegamento ipertestuale che porta automaticamente i clienti da loro quando li selezionano.

Altre opzioni sono che puoi creare messaggi di benvenuto -che vengono inviate automaticamente quando un cliente scrive per la prima volta-, assenza -che vengono inviate quando l’azienda non è disponibile negli orari precedentemente stabiliti- o risposte rapide -in cui il datore di lavoro scrive, ad esempio, “grazie” e viene visualizzato un messaggio predefinito predefinito, come “Grazie mille per il tuo ordine, è stato un piacere aiutarti”.

nuova opzione

Nel periodo natalizio, in coincidenza con il la stagione dello shopping per eccellenzaarriva una nuova opzione, che si chiama ‘Collezioni‘ e che consiste nel creare un elenco di prodotti o servizi per categorie per facilitare la ricerca e la scelta del cliente e che possa acquisirlo più rapidamente e direttamente. La nuova funzione non solo facilita l’esperienza dell’utente, ma consente anche alle aziende, organizzando i propri prodotti e servizi in cataloghi per categoria, di ottimizzare le proprie risorse nel processo di vendita.

Ad esempio, se l’azienda è un negozio di abbigliamento, puoi cercare abbigliamento uomo, abbigliamento donna, pantaloni, camicie, cappotti…

Le aziende potranno caricare a massimo 500 prodotti o servizi a catalogo e i clienti potranno acquistarne uno qualsiasi e condividerlo con gli amici. Inoltre, la funzionalità di inviare un messaggio all’azienda per farti domande o commenti sui prodotti.