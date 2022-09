cos’è l’iperidrosi notturna e perché provoca insonnia

al tempo di dormireci sono diversi fattori che possono rendere difficile la conciliazione dormire. Alcune persone soffrono di ciò che viene chiamato iperidrosi notturnauna condizione in cui una persona sudare troppo e imprevedibile.

Il paziente, infatti, può sudare anche quando la temperatura è fresca ea riposo, e può farlo copiosamente fino a raggiungere immergere i vestiti e le lenzuola. Un problema che è scomodo e può causare problemi di insonnia.

Ci sono diverse cause che possono causare questo sudorazione eccessiva, e dovrebbe essere valutato da un medico. A volte può essere dovuto alla menopausa o ad un problema di obesità, anche se dietro possono esserci anche alterazioni del sistema endocrino, come ipertiroidismo, malattie cardiorespiratorie o metaboliche, o anche cancro; sebbene l’iperidrosi notturna sia anche correlata a malattie legate al sonno, come Apnea notturna.

Per quanto riguarda la trattamentoo iperidrosi, il medico può raccomandare l’uso di forti antitraspiranti, farmaci o addirittura proporre un intervento chirurgico alle ascelle per rimuovere le ghiandole sudoripare in quest’area.