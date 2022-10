Cos’è l’apnea grave? La malattia di Jorge Javier Vázquez

Il noto presentatore televisivo Jorge Javier Vázquez Sta attraversando un anno molto complicato dal punto di vista sanitario. Dopo il suo ultimo viaggio nel continente africano, il volto più riconosciuto di TV 5 Non è riuscito a recuperare completamente la sua salute. Dopo diverse analisi per diagnosticare esattamente quali problemi avesse avuto, la conduttrice ha confermato nel suo Blog “Lettura”.‘Vidas Propies’, che soffre apnea grave: “Non so il motivo, ma prometto che sto facendo la mia parte per recuperare quella mia figura che suscita tanti sospiri di ammirazione. Per ora mi è stata diagnosticata una grave apnea, quindi dovrò dormire con una macchina. Lo celebro”.

grave apnea in a Disordine del sonno dove il respirazione lo so fermate e si riavvia ripetutamente, quindi c’è a crollo nel vie respiratorie o uno ostruzione da lei durante il sonno, e poi ritorna con uno sbuffo o uno sbuffo. Per controllarlo, il presentatore deve utilizzare una macchina chiamata CPAPche è responsabile del pompaggio dell’aria sotto pressione attraverso la maschera nelle vie aeree.

Jorge Javier ha avuto la necessità di rendere pubblica questa diagnosi dopo aver letto un commento su Instagram dove un utente ha criticato il suo aspetto fisico, gli ha fatto notare di essere “grasso” e ha detto di aver notato “più gonfio”. Anche così, il presentatore assicura che non gli importa come lo vedono le persone e che le opinioni sul suo aspetto fisico non lo influenzano.