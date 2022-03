Cos’è la sindrome di Asperger?

Malattia o segno di successo. Il sindrome di Asperger discute, falsamente, tra queste due acque. La verità è che stiamo parlando di a disturbo dello sviluppo cosa è incluso sullo spettro autisticoe ciò influisce sul interazione sociale reciproca, comunicazione verbale e non verbale, riluttanza ad accettare il cambiamento, rigidità di pensiero e possesso di campi di interesse ristretti e assorbentisì Questa è la parte negativa. In positivo devi vedere cosa figure rilevanti della nostra società ne soffrono Elon Muskil magnate e fondatore di Tesla, è stato uno dei personaggi famosi che lo ha spiegato soffre di questa sindrome.

Il Asperger Come tale, iniziò ad essere identificato in 1981quando il dottore Lorna Ala chiamato così riconoscimento del lavoro del Dr. Hans Asperger, chi aveva descritto questo modello di comportamento nel 1943. Questo disturbo provoca alterazione neurobiologica ed è anche identificato nel contesto dei disturbi dello spettro autistico. coloro che soffrono per lo più non soffrono di ritardi nello sviluppo linguaggio o altri disturbi clinici, e anche 1992 è stato definito come autismo dotato, con un QI superiore alla media.

Le persone con la sindrome spesso hanno Difficoltà a stabilire e mantenere relazioni stabili, dal momento che le abilità sociali non sono il suo forte. La sua tendenza a usare la logica può farli raggiungere competenze professionali di altissimo livello. Molti sono caratterizzati dalla loro brillantezza. Non sorprende che molte persone a cui è stata diagnosticata questa malattia abbiano ottenuto un grande successo. L’attore Anthony Hopkins, l’attivista Greta Thumberg, il regista Steve Spielberg, l’artista Andy Warhol, l’attore Keanu Reeves, il designer di videogiochi (Pokemon)Satoshi Tajiri, il romanzo di economia Vernon L. Smith e il proprietario Microsoft Bill Gates, tra gli altri, sono stati diagnosticata la sindrome di Asperger. Elon Muschio È l’ultimo a unirsi al gruppo delle persone colpite dalla malattia.