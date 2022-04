Cos’è la sclerosi multipla? primi sintomi

Durante cinque anni prima prima che le persone sviluppino i primi segni clinicamente riconosciuti di sclerosi multipla (EM), avere fino a quattro volte più probabile in trattamento per disturbi del sistema nervoso, come dolore o problemi di sonno, e hanno il 50% in più di probabilità di soffrire di disturbi dell’umore o d’ansia, secondo una ricerca dell’Università della British Columbia (UBC) a Vancouver, in Canada.

Lo studio potrebbe consentire ai medici di diagnosticare la malattia e iniziare a curarla prima, possibilmente rallenterebbe i danni al cervello e al midollo spinale. Sclerosi multipla, una malattia del sistema nervoso Colpendo il cervello e il midollo spinale, si manifesta quando il sistema immunitario del corpo attacca il mielina, il materiale grasso che isola i neuroni e consente una rapida trasmissione dei segnali elettrici. Quando la mielina è danneggiata, si interrompe comunicazione tra il cervello e altre parti del corpoportando a problemi di vista, debolezza muscolare, difficoltà di equilibrio e coordinazione e carenze cognitive.

Poiché i sintomi sono vari, spesso associati ad altri disturbi e possono essere transitori, diagnosticare la SM può essere difficile. La conferma della malattia viene solitamente eseguita mediante risonanza magnetica (MRI), test dell'impulso nervoso o esame del liquido spinale.

I ricercatori, guidati da Helen Tremlettprofessore presso la Divisione di Neurologia dell’UBC, ha esaminato le cartelle cliniche di 14.000 persone con sclerosi multipla di BC, Saskatchewan, Manitoba e Nuova Scozia tra il 1984 e il 2014 e le ha confrontate con le cartelle cliniche di 67.000 persone senza sclerosi multipla. malattia

Fibromialgia e intestino irritabile, comuni nelle persone con SM

Tremlett e l’ex ricercatore post-dottorato José Wijnands lo hanno scoperto fibromialgiauna condizione che porta a dolore muscoloscheletrico diffusoera più di tre volte più comune nelle persone a cui è stata successivamente diagnosticata la SM e la sindrome dell’intestino irritabile era quasi due volte più comune.

Hanno anche riscontrato altri due disturbi con tassi notevolmente più elevati tra le persone con diagnosi di sclerosi multipla: emicrania e qualsiasi disturbo dell'umore o d'ansia, come depressione, ansia Y Disordine bipolare. Tassi più elevati di queste malattie corrispondono anche a un maggiore uso di farmaci per disturbi muscoloscheletrici, del sistema nervoso e del tratto genito-urinario, insieme ad antidepressivi e antibiotici.

Malattia prevista dai primi sintomi

Lo studio, pubblicato in Diario sulla sclerosi multipla, fornisce la prova definitiva che la SM può essere preceduta da sintomi precoci, noti come prodromi, che non sono considerati manifestazioni “classiche” della malattia, come visione offuscata, intorpidimento o debolezza alle estremità. Ancora nel 2000, i libri di testo di medicina indicavano che la SM non aveva un prodromo, cioè il disagio che precede la malattia.