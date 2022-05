Cos’è la rinite allergica? Sintomi e trattamento

L’Organizzazione Mondiale della Sanità ritiene che il rinite allergica una delle sei malattie colpiscono più frequentemente la popolazionen. La prevalenza globale dell’asma è aumentata dal 1990 al 2015 del 12,6%.

Tipicamente, la rinite allergica è causata da un allergene, che può essere inalato o ingerito. Provoca infiammazione degli strati interni del naso e si manifesta con sintomi molto caratteristici, quasi sempre starnuti.

Quali sono i sintomi?

I sintomi più caratteristici della rinite allergica sono:

starnutire ostruzione nasale Tosse intensa e irritante. Naso pruriginoso. Secrezione nasale acquosa. Congiuntivite o prurito agli occhi. Un sintomo frequente è il sanguinamento dal naso, senza colpi o motivo apparente, spesso di notte. Queste emorragie nei bambini sono più comuni a causa di allergie che di problemi di coagulazione o pressione alta.

gravità della malattia

A seconda della durata e della persistenza dei sintomi, la rinite allergica può essere classificata come intermittente o persistente e, all’interno di ciascuna di queste categorie, come lieve e moderato-grave. Nei casi più gravi, che si verificano almeno 4 giorni alla settimana e per 4 settimane consecutive, possono verificarsi disturbi del sonno che influiscono sull’attività quotidiana.

Come viene diagnosticato

Nei casi più persistenti viene solitamente eseguito uno studio allergologico con test cutanei.

Rinite allergica o raffreddore?

I sintomi sono molto simili. Tuttavia, se i sintomi come naso che cola, congiuntivite o muco acquoso persistono per più di una settimana, dovresti consultare un medico.

C’è un trattamento?

Non esiste una cura per la rinite allergica, ma i sintomi possono essere curati. Il trattamento è necessario quando viene scoperto l’allergene.

Esistono, tuttavia, alcune strategie per alleviare i sintomi.