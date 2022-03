Cos’è la maternità surrogata?

La maternità surrogata è una tecnica di riproduzione assistita in cui una donna gesta il figlio di un’altra persona nel suo gremborinunciando ai diritti della madre sul bambino una volta nato.

Non senza polemiche, questa pratica non può essere effettuato in territorio spagnolo in quanto vietato dall’articolo 10 della Legge 14/2006 sulle Tecniche di Riproduzione Umana Assistita. In Spagna, la maternità sarebbe sempre riconosciuta alla donna che partorisce.

Attenendosi alla classificazione più essenziale di questa tecnica, potremmo dire che la maternità surrogata può essere parziale o gestazionale e commerciale o altruista.

Sarà parziale quando la gestante è colei che, oltre al suo grembo, cede i propri ovuli per la fecondazione, mentre è classificata come gestazionale o completa quando agisce come portatrice solo per nove mesi dell’embrione fecondato di un’altra coppia, di cui lei sarebbe la figlia biologica.

D’altra parte, se la madre surrogata, parziale o totale, riceve un compenso economico in cambio del parto del futuro figlio di altre persone, si riterrà che svolga una maternità surrogata commerciale. D’altra parte, se non ricevi denaro per questo, forse oltre le tue stesse spese derivate dalla gravidanza, la maternità surrogata sarà considerata altruistica.

Destinazioni di maternità surrogata

Come in Spagna, ci sono numerosi paesi in cui è vietata la maternità surrogata e, per questo stesso motivo, ci sono quelle che potremmo chiamare destinazioni di maternità surrogata. In altre parole, paesi che ammettono questa pratica e, quindi, lo diventano destinatari internazionali di persone che ricorrono a questa tecnica per diventare genitori.

Gli Stati Uniti e il Canada, in America, così come l’Ucraina, la Russia, la Georgia e il Regno Unito, in Europa, sarebbero ciascuno, con sfumature diverse, paesi di destinazione. Anche in Australia è legale.

Tra tutte queste destinazioni, il più flessibile sono gli Stati Unitiche consente a qualsiasi persona o tipo di coppia di accedere a qualsiasi tipo di maternità surrogata. Canadad’altra parte, considera solo la legalità della maternità surrogata altruistica.

In Europa, Ucraina e Georgia consentono l’accesso a questa tecnica solo alle coppie eterosessuali sposate. Russiaha anche questa opzione è vietata per le coppie omosessuali, anche se ammette che le donne single vi ricorrono. Su Greciadal 2002, ciò che è consentito è solo la maternità surrogata altruistica, mentre in Regno Unito è legale anche se con molte restrizioni: si accetta solo l’altruismo e si vietano le single, a meno che non si tratti di donne incapaci di gestazione.

Su Australia è consentito solo quello altruistico e per le coppie eterosessuali e omosessuali in determinati stati. Inoltre, la madre surrogata ha il diritto di decidere se desidera tenere il bambino che sta portando in grembo una volta nato.

Infine, va notato che in luoghi come Sud Africa, Thailandia e India anche la maternità surrogata è legale, sebbene nei primi due siano ammessi solo i cittadini, mentre in India avrebbero accesso anche i cittadini di quei paesi in cui è legale.

Difficoltà nel provare la filiazione

Tuttavia, quei cittadini di paesi in cui la maternità surrogata non è legale e che si recano in quelli in cui sono autorizzati ad accedervi, devono tenere presente che la parte più difficile dell’intero processo potrebbe essere dimostrare la parentela del bambino concepito attraverso tale tecnica al ritorno nel proprio paese.

La filiazione che si stabilisce nel luogo di nascita del figlio di solito non viene riconosciuta, almeno direttamente. In Spagna, solo se il processo è stato svolto negli Stati Uniti, l’affiliazione è più facile, poiché il ritorno nel paese di origine viene effettuato con una sentenza giudiziaria attraverso la quale quel legame viene legalmente riconosciuto, cosa che fanno anche i giudici canadesi.

Al contrario, per i bambini gestati in destinazioni come Ucraina, Georgia e Russia, i tribunali spagnoli richiedono che la madre surrogata abbia espressamente rinunciato ai suoi diritti di madre a favore del padre internazionale, purché egli sia anche il padre biologico. In questo modo, questo sarebbe l’unico padre legale in Spagna, situazione che cambierebbe se il suo presunto partner volesse in seguito adottare il bambino.