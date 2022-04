Cos’è il pesce argentato e come sbarazzartene?

È comune trovare piccoli insetti nei bagni o nelle parti umide della casa -come l’interno degli armadi-, simili a forbicine -allungata come lei- e di colore grigiastro o scuro. Anche se non vivi in ​​una zona particolarmente umida, possono comparire questi insetti, ma lo faranno soprattutto se vivi in ​​uno di essi.

L’animale è conosciuto come un pesce argentato. scientificamente riconosciuto come Lepisma saccarinaquesto insetto è un insetto umido e porta con sé più problemi: acari o comparsa di nuovi insetti. Pertanto, dovresti cercare la soluzione rapida per ucciderli.

È un insetto comune che si nutre di materia organica formato da amido e altri polisaccaridi (cartone, carta cellulosa, muffe, zuccheri, resti di tessuto, capelli…) Anche il suo aspetto è piuttosto peculiare. È allungato e grigio, simile a un millepiedi ma un po’ più fine; fino a circa 12 millimetri di lunghezza. Non ha ali e può vivere da due a otto anni.Si trova sempre in ambienti umidi e bui, motivo per cui è comune trovarlo vicino al foro delle vasche da bagno o ai lavandini dei wc. Potrebbe anche apparire nel foro di scarico del lavello nelle cucine. Comunque sia, non lo troverai mai in luoghi dove arrivano frequenti raggi di luce, quindi potrebbero anche stabilire il loro “luogo di residenza” nei tuoi mobili, sul retro o sotto di esso se c’è qualche conduttura nelle vicinanze. Vedi anche: Differenza nelle calorie di una patata a seconda di come viene cotta

Puoi ucciderli spruzzando alcol etilico sull’area in cui hai trovato l’insetto, mettendo acido borico sulle fughe delle piastrelle del bagno o del lavandino o spargendo farina fossile o farina fossile intorno all’area, che farà asciugare l’insetto fuori e finisci di morire.