Cos’è il ‘Doxing’, la molestia digitale che viene innescata contro le donne

Oltre ad essere violato da cinque uomini adulti, vittima di Il branco ha dovuto sopportare il linciaggio di coloro che volevano finirla. Il processo agli stupratori si è svolto a porte chiuse per proteggere i identità della ragazza, ma nonostante ciò diversi utenti hanno fatto circolare in rete il suo nome e cognomi, il suo documento d’identità, la sua zona di residenza e persino immagini registrate durante la aggressione sessuale. Il tutto, secondo la Procura, per “beffarla”.

Quelle molestie digitali sono conosciute come ‘Doxing‘ (o ‘Doxxing‘), un metodo perverso basato sul tracciamento e sulla rivelazione delle informazioni private di qualcuno in Internet davanti a un pubblico ostile con l’intento di “intimidire, umiliare o minacciare” le vittime. Una pratica che è cresciuta negli ultimi anni con la normalizzazione delle relazioni sociali attraverso gli schermi e che colpisce soprattutto il donne.

Sebbene la sua pratica sia più antica, il termine “Doxing” è diventato popolare nel 2014 a seguito del “gamergate‘, una campagna misogina e reazionaria contro programmatori e giornalisti del mondo dei videogiochi, settore storicamente iper-mascolinizzato. Organizzato in forum digitali come Reddit o 4chaneserciti di utenti hanno indagato e rivelato dettagli sull’intimità delle loro vittime e ne hanno inventati altri in un’accusa pubblica che è degenerata in un’ondata di minacce di violazione Y omicidio contro di loro.

Cosa faresti se il nome dei tuoi genitori, il luogo in cui lavori o con chi vai a letto venisse pubblicato da centinaia di account per intimidirti? Ottenuto illegalmente tramite a attacco informatico o attraverso il condiviso nel social networks dalla stessa vittima, questa tattica di ricatto e la persecuzione colpisce due volte, perché oltre a violare la privacy, crea problemi di salute mentale Che cosa ansia, paura, stress post-traumatico, problemi di sonno e mancanza di sicurezza e fiducia negli altri, spiega Yolanda Mateo, psicologa specializzata in violenza di genere presso la Progressive Women’s Federation. “Questo comportamento è distorto criminema le conseguenze sono le stesse del mondo fisico”, osserva, osservando che questo problema si verifica “molto” tra gli adolescenti.

metodo misogino

Il “doxing” è diventato l’ennesima virulenta espressione di misoginia e omofobia online nell’era della cosiddetta guerre culturali. Già nel 2017, un rapporto di Amnesty International segnalava che il 26% delle donne intervistate in otto paesi, tra cui Spagna— era stato molestato con questo metodo. L’8% delle giornaliste è stato anche minacciato dallo sfruttamento della propria privacy, secondo uno studio dello scorso anno dell’UNESCO. L’Osservatorio della violenza della Fundación Mujeres considera il “doxing” come un’altra forma di violenza sessista.

Questo metodo di molestia è presente anche in Spagna. Almeno un utente spagnolo su sette (14%) è stato vittima di “doxing” quando si è collegato tramite applicazioni di incontri online come Tinder, Grindr o simili, secondo uno studio della società di sicurezza informatica Kaspersky lo scorso luglio. Fino al 37% dei casi, il loro partner li avrebbe minacciati, fatto trapelare foto intime o condiviso le loro conversazioni senza consenso. Ancora una volta, le cifre sono peggiori tra le donne: il 51% è stato vittima di violenze online a causa della propria condizione sessuale, secondo i dati della Progressive Women’s Federation.

L’anonimato della rete rende difficile perseguire questo crimine. “È così complicato sapere chi c’è dietro i profili che minacciano che questo porta alla chiusura dei file per mancanza di prove”, afferma. Saverio FloresDirettore Generale delle Politiche Pubbliche LGBTI+ della Generalitat, che chiarisce che si tratta di un fenomeno «che non abbiamo rilevato come normalizzato». L’uomo che ha diffuso i dati della vittima di La Manada rischia due anni e mezzo di carcere, ma il suo è un caso che fa parte di uno dei più grandi scandali degli ultimi anni.

reazione contro l’odio

Negli ultimi mesi, il ‘doxing’ ha portato a Chiara Sorrenti vivere un vero inferno. Questo attivista trans, famoso in Twitter Sotto il soprannome di Keffals, ha subito in prima persona una campagna di odio contro di lei e la sua famiglia che l’ha costretta a lasciare il suo paese. Quell’attacco è stato orchestrato da KiwiFarmsun forum online estremista in cui i suoi utenti si sono coordinati per esporre dettagli privati ​​e perseguitare le loro vittime e che i media statunitensi hanno collegato ad almeno tre suicidi.

Sorrenti ha usato la sua fama sulla piattaforma di streaming per scagliarsi contro i suoi molestatori. Questo gli ha procurato ancora più problemi, ma dopo settimane di lamentele e con il supporto dei suoi follower, è riuscito a ottenere il provider di servizi Internet cloudflare ha deciso di staccare la spina a Kiwi Farms perché era una “minaccia imminente per la vita umana”. Le vittime senza quella popolarità non avranno la stessa sorte.