Cos’è il coronavirus MERS?

La malattia conosciuta come coronavirus della sindrome respiratoria mediorientale (MERS) È una malattia infettiva causata dal virus MERS-CoV.

L’acronimo MERS-CoV deriva dal nome inglese dato all’infezione da un gruppo di ricercatori nel 2013: Sindrome respiratoria mediorientale Coronavirus.

L’infezione da cause del virus grave malattia respiratoria acuta che provoca febbre, tosse -talvolta accompagnata da espettorazione-, polmonite, distress respiratorio, problemi renali ed elevata mortalità, che oscilla tra il 30 e il 40%.

In Arabia Saudita

Il primo caso è stato rilevato in Arabia Saudita nel settembre 2012. Nello stesso anno, il Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) ha decretato a allerta tra i suoi Stati associati. Da allora, e fino al 2015, sono stati diagnosticati più di 1.100 casi in tutto il mondo.

Ad aprile 2014, l’OMS ha confermato 228 casi di infezione da MERSdi cui 92 furono fatali. Arabia Saudita È stato quindi il Paese più colpito dall’epidemia, ma ci sono stati casi anche nel resto della penisola arabica e nei paesi limitrofi.

I paesi storicamente più colpiti dalla malattia sono l’Arabia Saudita, Giordania, Gusto e il Emirati Arabi Unitisebbene siano stati rilevati casi anche in Tunisia, Regno Unito, Francia, Stati Uniti d’America, Olanda, Austria, Spagna, Germania, Tacchino Y Corea del Sud nelle persone che si erano recate in un paese della penisola arabica o che erano state in contatto con loro.

cammelli e pipistrelli

Gli scienziati lo hanno poi scoperto secrezioni nasali dei cammelli trasmettere la malattia, così come alcune specie di pipistrelli. Il anche persone infette può trasmettere la malattia.

Alla fine del 2015 è emerso un vaccino che si è dimostrato efficace contro la malattia. I risultati della ricerca hanno mostrato che il vaccino riduceva la trasmissione tra animali e dagli animali all’uomo.