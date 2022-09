Cosa succede se mangio la pelle di pollo? Gli esperti rispondono

Per alcuni è la parte più deliziosa. Altri la spingono via. Parliamo di pelle di pollo. Nonostante sia l’animale più consumato al mondo per il suo prezzo economico e la grande quantità di proteine ​​-sebbene ci siano altri alimenti che ne contengono di più-, non tutti è chiaro se la parte della pelle sia commestibile.

È salutare mangiare la pelle di pollo? Secondo i nutrizionisti la pelle di questo animale è adatta al consumo umano, anche se bisogna tenere presente che mangiandola si può aumentare fino al 50% la calorie del piatto che stiamo mangiando.

Questo perché gran parte della pelle di pollo è composta da Grasso e, sebbene la maggior parte sia “grasso buono” che aiuta a migliorare i livelli di colesterolo nel sangue, contiene anche una parte di grassi “cattivi” che è meglio evitare perché possono aumentare il colesterolo.