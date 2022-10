Cosa succede e quale alternativa c’è?

Quando il consumatori di Mercadona mancano a ProdottoVanno rapidamente a Twitter richiedere spiegazioni al conto di Servizio Clienti catena supermercati. È successo con i biscotti dal doppio gusto, che l’azienda ha ritirato dagli scaffali nell’ambito della sua strategia di cambiare periodicamente l’assortimento dei prodotti. Oppure con la colonia al cocco, che non ha ritirato, ma riformulato dopo il successo delle vendite. Questi due esempi sono prodotti più esclusivi, ma ora il allarme saltato con a cibo di base: il latte Del marchio Contadino È scomparso dagli scaffali per quasi una settimana. Cosa sta succedendo e quali alternative ci sono?

Clienti di Mercadona si imbattono nelle linee del latte intero, parzialmente scremato Y scremato vuoto. Non li trovano nei formati da un litro e nelle confezioni da sei tetrabrik, anche da un litro. Ogni giorno che passa, le lamentele sono di più. Per un motivo: in alcune regioni del SpagnaMercadona vende anche altre marche di latte e, quindi, i consumatori hanno a alternativa. D’altra parte, in altre zone non lo fanno e lasciano gli stabilimenti senza poter acquistare questo cibo di base.

C’è latte intero, parzialmente scremato e scremato. Come mai?

“Hai ritirato il tuo latte temporaneamente o definitivamente? Ieri ho visto solo Asturiana e in negozio non sapevano come informarmi”, ha interrogato l’utente questo mercoledì @ldalol75 all’impresa.

Non solo mancano latticini tipico, ma ad alcuni consumatori manca anche la bevanda con aggiunta di proteine. “Sono stato senza latte proteico per un mese e non ho potuto fare colazione perché solo quello mi piace. Puoi dirmi cosa succede quando vado a Mercadona non ce n’è uno?” utente @albamartin23.

In questi annunci, come in molti altri, Mercadona ha dato la stessa risposta: “Stiamo avendo carenze di approvvigionamento dal fornitore e stiamo lavorando per fornire il servizio normalmente il prima possibile. Se vuoi, dicci in quale negozio e che varietà vuoi e valuteremo lo stock attuale”, ribadisce l’account del servizio clienti.

Chi fa il latte di Mercadona?

Il latte di Hacendado ha Più fornitori e sono tutti spagnoli. Mercadona compra cibo da più di 3.000 allevatori da vari punti dello Stato, sia per la vendita del latte, sia per la fabbricazione di formaggi e yogurt. In Catalogna, il fornitore di latte Hacendado è l’azienda catalana Lactiache opera in vetro colorato (Girona).

Anche se normalmente puoi trovare altre varietà come latte con calcio o senza lattosio e latte di capra, Mercadona vende altre marche e l’alternativa è acquistarle da Centro del latte asturiano o Llet Nostraa seconda della regione.

Va inoltre tenuto presente che i fornitori che forniscono la filiera valenciana del latte sono sparsi in tutte le province: in Andalusia lavorano con la società COVAP, in Galizia con Naturleite, in Euskadi e Cantabria con Iparlat, e nella Regione di Murcia con Lattazore.