Cosa fare se vieni punto da una medusa?

Il estate implica anche l’incontro nel Spiagge del bagnanti con il Medusa. Anche se non tutti pungonoè comune il contatto della pelle con i tentacoli di questi celentera provocare orticariache può diventare molto rovesciato e deve essere trattato propriamente.

Evita i movimenti improvvisi

In caso di avvistamento Medusa mentre siamo fare il bagnoil Ministero per la Transizione Ecologica e la Sfida Demografica raccomanda di non indossare nervoso Y allontanarsi lentamente dell’animale, “senza movimenti brusco che può favorire i tentacoli interagire con il nostro corpo”. A questo aggiungono che “puoi accantonare con il palmo della mano spingendoli lentamente verso il basso parte superiore del ombrellodove c’è meno concentrazione di cellule urticanti“.

Dall’istituto ricordano che “meduse non attaccare“, ma pungono perché i bagnanti si ritrovano con loro.

Cosa fare (e cosa no) se veniamo punti

In caso di sofferenza puntura di una medusa, nessuno caso, sostanze come alcol, ammoniaca, acqua dolce o aceto; nello stesso modo in cui non devono indossare bende.

Dall’Institut de Ciències del Mar, raccomandano di seguire a protocollo di cinque Passi. Per iniziare, senza strofinareessi devono decollare il resti di tentacoli e/o meduse. Allora devi lavare il pungiglione in abbondanza acqua di marequindi applicare a Soluzione di bicarbonato al 50%.la cui equivalenza sarebbe una bottiglia di due litri di Acqua Y due dita di bicarbonato di sodio polvere commerciale.

Successivamente, dovrebbe essere applicato ghiaccio secco in occasione 15 minutisuddiviso in intervalli di tre minuti di app e altri Due di rompere. Infine, nel caso il il dolore persistesi consiglia di consultare a medico o altri professionisti di assistenza sanitaria.