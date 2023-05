Cosa fa Zara con i vestiti invenduti?

La ropa di Zara che non viene venduta ha una destinazione che pochi conoscono, è stata un’influencer a scoprire la chiave di questo segreto. Una donna che è riuscita a svelare il segreto meglio custodito di Zara. Questo marchio low cost crea capi praticamente ogni settimana, vengono introdotte novità in collezioni che diventano sempre più grandi. È difficile vendere tutti i capi, anche in saldi ci sono sempre degli escedenti. Grazie a questa donna, finalmente sappiamo dove vanno i capi di questo marchio che non sono stati venduti durante l’anno.

Questo è ciò che fa Zara con la ropa invenduta

La quantità di abbigliamento che arriva nei negozi di Zara è enorme. Anche se ogni collezione è stata creata per avere successo, può capitare che ci siano pezzi o taglie che restano invenduti. È qualcosa che succede a Zara o a qualsiasi altro marchio. È impossibile prevedere che tutti i capi siano venduti o fare una previsione molto precisa.

Durante la pandemia è stato il momento in cui più abbigliamento è rimasto invenduto. Soprattutto i capi per l’ufficio o pezzi della primavera che la maggior parte delle persone ha trascorso a casa. Soprattutto i bambini che non hanno potuto andare a scuola per mesi e mesi. Quindi, è il momento in cui ci sono più escedenti di abbigliamento.

Le periodi di saldi ci aiutano ad eliminare una buona quantità di stock. Il fatto che sia più economico ci permette di ottenere capi e accessori a un prezzo più basso. Anche se non è l’unico modo per acquistare pezzi di Zara a prezzi scontati, questa influencer sa cosa succede a ciò che non viene venduto.

Un mercato di Natale situato ad Arteixo, dove si trova la sede di Inditex, è dove vengono venduti questi capi. A prezzi da 1 a 5 euro, è un vero affare trovare un cappotto a quel prezzo, anche se come dice questa influencer, questo fatto ha un trucco che dobbiamo conoscere.

Solo i dipendenti di Zara possono comprare in questo mercato di Natale. Un privilegio che si aggiunge al fatto che durante tutto l’anno possono comprare a un prezzo ridotto, con sconti fissi del 25% sul prezzo del capo. Lavorare in questo negozio di abbigliamento non è mai stato così redditizio, Amancio Ortega si prende cura dei suoi dipendenti e evita di buttare via qualsiasi capo che non viene venduto.

