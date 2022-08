Cosa è andato storto con Radar Covid? Luci e ombre di uno dei fiaschi della pandemia

Immagina un nuovo virus noto per diffondersi nell’aria solo dal contatto con altre persone. Immagina che nella prima ondata di questo virus ci siano quasi 30.000 morti e che gli ospedali siano straripanti. Immagina che non ci siano ancora vaccini o test rapidi che avvertano di un positivo. Immagina di avere uno strumento, sul tuo cellulare, per scoprire se qualcuno degli estranei che hai incontrato è infetto, se hai avuto un contatto rischioso, se potresti essere stato in pericolo. Immagina quanto potrebbe essere utile quello strumento. Immagina, perché la realtà di radar covidl’applicazione nata per aiutare a rilevare i contatti nella pandemia di covid-19, è stata un’altra.

Tre mesi dopo lo scoppio della pandemia, il governo ha lanciato un test pilota sull’isola di La Gomera per a applicazione mobile che consentiva all’utente di essere avvisato del suo possibile stretto contatto con un positivo per covid-19. In via d’urgenza, come la maggior parte di quei mesi, Indra si è aggiudicata l’appalto che ammontava a 330.537 euro. I risultati del pilota sono stati “positivi”, come conclude lo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica “Nature”, e ne hanno giustificato il “dispiegamento a livello nazionale”. a fine estate, il Governo ha presentato Radar Covid nella società e ha assegnato un nuovo contratto alla stessa azienda senza pubblicità per il mantenimento e l’avvio di quello che si preannunciava uno strumento chiave per aiutare a piegare le curve di contagio future della pandemia.

Due anni dopo, i positivi confermati dalla domanda sono poco più di 124.000la Segreteria di Stato per la digitalizzazione è stata diffidata per aver violato otto articoli del regolamento sulla protezione dei dati e il conto ammonta a 4,2 milioni di euro, circa 50.000 euro a codice.

“Abbiamo dimostrato che, con il 30% delle persone con l’applicazione, siamo stati in grado di riconoscere fino a 6,3 contatti per infezione e questo è scandaloso”, afferma. Alex Arenas, dottore in fisica dell’Università di Rovira i Virgili e coautore dello studio La Gomera. “Ma penso che il governo non abbia insistito troppo perché questa applicazione venisse presentata”, aggiunge. Per un altro degli autori, lo specialista in Medicina Preventiva e membro della Direzione Generale della Sanità Pubblica delle Isole Canarie Eva Elisa Alvarez-Leon“avrebbe dovuto essere implementato contemporaneamente e completamente su tutto il territorio nazionale” e ciò non è stato possibile perché si è dovuto adeguare a “17 sistemi di tracciamento parzialmente indipendenti”, uno per ciascuna comunità autonoma.

Informazioni insufficienti

Lo studio pubblicato su ‘Nature’ aveva già evidenziato che alcuni dei suoi risultati dovevano essere trattati con “prudenza”, e avvertito che per adottare con successo Radar Covid era necessaria “una grande campagna di comunicazione”. Il governo ha speso circa 2,2 milioni di euro nella pubblicizzazione della domanda. Anche sui sedili dei treni Renfe sono apparsi manifesti con i codici QR per scaricarlo, con lo slogan ‘Proteggiti e proteggi gli altri’. Un’indagine OCU nel settembre 2020 ha indicato che il 90% della popolazione aveva sentito parlare di Radar Covid. Ma non era abbastanza. A La Gomera c’erano dei volontari che spiegavano per strada come funzionava l’applicazione, cosa che non è avvenuta a livello nazionale. “Ci voleva una campagna di comunicazione per far capire alle persone a cosa serviva, come funzionava e cosa ci guadagnavamo”, insiste Arenas.

I volantini informativi parlavano di Radar Covid moltiplicando per due la capacità di tracciamento manuale e, con il 20% di utenti, la pandemia si è ridotta del 30%. Il tasso di penetrazione è stato del 21%, ma non è possibile sapere quanti download provengono dallo stesso utente o quanti hanno finito per disinstallarlo.

Il problema dell’autonomia

“Il sistema sanitario spagnolo è decentralizzato e i poteri sono trasferiti a ciascuna comunità autonoma. Di conseguenza, un’adeguata diffusione richiede che ciascuna comunità autonoma integri il proprio sistema sanitario con l’applicazione”. A questa conclusione sono giunti gli autori dello studio pilota Radar Covid, avvertendo che si trattava di “un fattore critico alla base del successo” e che non era stato “convalidato in questo esperimento”. I due coautori consultati concordano che questo è stato il problema principale.

Il funzionamento di Radar Covid è, a priori, semplice. Il cellulare rimane attivo emettendo un segnale anonimo e non geolocalizzato tramite tecnologia Bluetooth. Quando c’è un contatto di più di 15 minuti con un altro telefono, memorizzano il segnale del tuo contatto. Se il gestore di uno di questi telefoni conferma di essere positivo al covid-19 mediante PCR, il centro sanitario fornisce loro un codice di 12 cifre che dovranno inserire nella domanda. In quel momento l’applicazione avverte tutti i terminali che ha memorizzato come contatti a rischio. Ma l’imbuto principale di cui gli autori dello studio pilota avevano già messo in guardia si è verificato quando si è trattato di consegnare i codici. Due anni dopo, non ci sono ancora dati sui codici che le comunità autonome hanno dato ai loro contatti positivi. In 12 delle 17 autonomie, il rapporto dei codici inseriti per casi confermati è inferiore allo 0,5% e in Estremadura, Comunitat Valenciana, Ceuta, Melilla o nelle stesse Isole Canarie è direttamente zero. “Quello era un Cristo, credo sinceramente che non lo prendessero troppo sul serio”, lamenta Arenas.

“Ogni comunità autonoma doveva integrare lo strumento in modo diverso nel proprio sistema di tracciamento, e ciò richiedeva una dedizione di risorse umane e tecniche che non tutte avevano in quel momento”, spiega Álvarez-León, che aggiunge che Radar Covid arrivato quando la seconda ondata ha colpito. Alberto è stato contagiato al culmine, nell’ottobre 2020. Quando ha chiesto al suo medico di famiglia, a Cadice, il codice che doveva inserire in Radar Covid, ha sentito di essere parlando in cinese. Il dottore ha lasciato l’ufficio per chiedere al personale se qualcuno sapeva da dove provenisse quel codice. Tutti avevano sentito le campane ma non sapevano dove fosse la messa.

“La fretta e l’insufficienza dei mezzi ostacolano sempre la corretta implementazione di ogni nuovo strumento”

“Non tutte le comunità erano preparate, ma c’era fretta di renderlo disponibile perché l’incidenza era di nuovo in aumento. La fretta e i mezzi insufficienti ostacolano sempre la corretta attuazione di qualsiasi nuovo strumento”, lamenta Álvarez-León.

María, una donna madrilena risultata positiva al test dell’antigene un anno dopo, nel dicembre 2021, ha contattato il telefono fornito dalla Comunità per dare l’avviso. Non l’hanno mai chiamata dal suo centro sanitario per fare una PCR di conferma o per seguirla, quindi è stato difficile per lei ottenere il codice per notificarlo nell’applicazione. Pochi giorni dopo, la Sanità di Madrid ha cambiato il protocollo e ha considerato i positivi con un test di autodiagnostica come veri positivi senza bisogno di conferme. Quindi, nessuno ricordava più Radar Covid e molti di quelli che lo usavano lo avevano persino disinstallato. E questo nonostante gli sforzi del Segretario di Stato per la Digitalizzazione e l’Intelligenza Artificiale, Carme Artigas, per continuare a difenderne i benefici: “Non è un progetto fallito e non accetterò che si dica che la Segreteria non ha fatto un buon lavoro, ” ha risposto ai gruppi parlamentari al Congresso nel settembre dello scorso anno. “Solo se avessimo salvato una vita con Radar Covid sarei soddisfatto”, ha aggiunto.

“E’ stato ignorato”

Arenas insiste sul fatto che la tecnologia su cui si basa Radar Covid è molto buona, ma il problema è stato sociale: siamo disposti a installare applicazioni di terze parti sui nostri telefoni a cui diamo dati che non conosciamo nemmeno, ma quando Radar Covid arrivati, molti Dubbi. “E’ stato ignorato, Non abbiamo nemmeno raggiunto il minimo per avere una certa rappresentatività”, frasi di Arenas, senza esitazione.

“Quando un utente non ha trovato la risposta desiderata nel suo servizio sanitario -non sapeva come ottenere il codice di notifica, non lo ha ricevuto rapidamente o non gli è stato dato accesso rapidamente a un test diagnostico- si generava nel suo ambiente di più diffidenza verso l’app. E quell’impressione che l’applicazione sia inutile e la popolazione che l’ha installata inizialmente sul proprio cellulare, l’ha disinstallata “, afferma Álvarez-León. E lo conferma Diego, un altro degli utenti consultati da EL PERIÓDICO: “Ho finito per cancellarlo dal cellulare perché non mi ha mai avvisato di alcun contatto stretto e continuava a chiedermi di aggiornare le notifiche, cosa che avevo già fatto”.

Protezione dati

Sergio Carrasco È un avvocato esperto in protezione dei dati e tecnologia. A nome della ONG Rights International Spain, ha denunciato che Radar Covid non ha rispettato le linee guida stabilite dal Regolamento generale sulla protezione dei dati. Ritiene che ci sia mancato il coraggio di fare un progetto trasparente fin dall’inizio, con il governo che si rifiutava di fornire informazioni. Il processo è culminato in una sanzione di avvertimento per il mancato rispetto di otto articoli del regolamento sulla protezione dei dati. Uno di loro ha sottolineato che l’impatto della protezione dei dati nel progetto pilota, un documento obbligatorio che include i potenziali rischi a cui sono esposti i dati personali, non è stato valutato in tempo. “Quello che si sarebbe dovuto fare è rafforzare la fiducia delle persone proprio dando accesso”, insiste.

Un altro problema è che l’applicazione presentava una vulnerabilità nel suo design nota al Segretario di Stato e non è stata risolta. Era possibile, ad esempio, associare un IP a un test positivo, e questo potrebbe riguardare “tutti i tipi di dati personali”, secondo la sanzione. Carrasco insiste che “la cosa logica sarebbe stata dare accesso al codice da quando è iniziata la programmazione“in modo che le vulnerabilità possano essere rilevate e risolte.”

“La tua esposizione è bassa” al culmine delle infezioni

Álvarez-León ritiene che ci siano stati punti che non sono stati “sufficientemente studiati”. Ad esempio, la sfiducia che un’applicazione governativa potrebbe generare nella popolazione in termini di privacy o dettagli tecnici che ha generato”esperienze utente negative”. Come Brenda, che ricorda come l’applicazione le diceva più volte “la tua esposizione è bassa”, il messaggio che compare automaticamente non appena viene scaricato, al culmine del contagio nella città in cui risiede.

Arenas insiste sul fatto che l’idea del Radar Covid è quella di prevenire le onde, ma quando siamo già al culmine del contagio, “il tracking non funziona” e l’applicazione ha poco senso. Naturalmente, i due esperti concordano sul fatto che ciò che offrono queste applicazioni è molto utile e lo sarà in futuro, anche se “mancano anni prima che si consolida socialmente”, come afferma Arenas. “Un’epidemia non è un problema medico, ma sociale: è sempre determinata dal comportamento umano”, aggiunge. Carrasco crede che “dobbiamo essere più agili”, perché “Inutile che alla fine della pandemia abbiamo un’applicazione che funzioni”.

Il governo lascerà morire Radar Covid, il cui contratto di manutenzione scade a novembre di quest’anno. In risposta a un’interrogazione parlamentare, insiste sul fatto che questo tipo di applicazione “ha mostrato la sua efficacia nelle prime fasi della pandemia”, ma riconosce che “non sono più essenziali nel momento in cui ci troviamo”, anche se i dati seminano seri dubbi che, almeno Radar Covid, sia mai stato.