Cosa dovresti tenere a mente quando acquisti cibo per il tuo cane

Come per le persone, nutrire gli animali domestici è essenziale per il loro corretto sviluppo e per evitare malattie o problemi di salute.

Ecco perché non è raccomandato, ad esempio, che un cane mangi cibo umano. Sebbene, secondo varie indagini, i cani siano lupi con a apparato digerente adattato al cibo lasciato dall’uomo.

Già anni fa la rivista ‘Nature’ pubblicava uno studio in cui affermava che il cane si è evoluto dal lupo in gran parte perché si è adattato a digerire il cibo amidodai resti di cereali o di tuberi abbandonato dagli umani, mentre il loro antenato il lupo rimase esclusivamente carnivoro.

Questo è il i cani sono lupi che si sarebbero avvicinati sempre di più ai villaggi in cerca di cibo, fino a diventare animali meno timidi e più sicuri di sé, addomesticati molto tempo fa 10.000 anni nel sud-est asiatico e nel Vicino Oriente.

Età, peso e caratteristiche

Tuttavia, veterinari ed esperti in dietetica animale Insistono non solo sul fatto che i cani dovrebbero avere la propria dieta per la loro specie -come il resto degli animali-, ma anche che dovrebbe variare a seconda della loro specie. peso, età o idiosincrasie. Cioè le caratteristiche di ogni animale: se è castrato, se è in stato di gravidanza o se ha qualche particolarità medica, come diabete, allergie o dermatitee così via.

Durante fase di crescita, Ad esempio, i cani, proprio come gli esseri umani e altri animali, sviluppano muscoli e ossa, nonché sensi e capacità cognitive. Ecco perché è il momento perfetto per dargli linee guida di apprendimento e incoraggiare a dieta ricca di calcio e vitamineadatto a favorire il corretto sviluppo del cane.

In termini di quantità, secondo i produttori di cibo per cani e mangimi, è normale che un cane adulto mangi in mezzo 2 o 2,5% del tuo peso corporeo al giorno nel cibo. Ad esempio, un cane che pesa circa 15 chilogrammi dovrebbe mangiare un massimo di 375 grammi di cibo al giorno (2,5% del suo peso corporeo). Questa quantità deve essere distribuita nell’arco della giornata in più dosi.

Frequenza

La cosa normale è che un cucciolo può mangiare fino a tre mesi fino a quattro volte al giorno. Tra tre e sei mesi, può ricevere cibo tre volte al giorno. E da quell’età, puoi mangiare due volte al giorno. Naturalmente si consiglia di non superare la dose consigliata dal produttore del mangime scelto.

Quando scegli il mangime per nutrire il tuo cane, l’ideale è che, all’inizio, ne prendi un po’ campioni o diverse marche di cibo in piccole quantità e osserva quale mangime mangia più rapidamente, per sapere quale gli piace di più.

I cani sono noti per essere in grado di distinguere tra dolce, acido, amaro e salato. E vedrai che opterà per alcuni feed e scarterà altri, però i cani sono solitamente avidi.

golosi

In altre parole, gli esperti assicurano che a il gatto di solito mangia solo quando ha fame, ma un cane sano, che non ha problemi di salute, è goloso e può mangiare a sazietà se il mangime gli piace ed è gustoso. E anche subito dopo aver mangiato, se vede qualcuno che mangia a tavola o con del cibo in mano, chiederà più cibo più o meno insistentemente a seconda di come è educato.

A parte i gusti che ha il cane, devi scegliere il mangime più appropriato in base alle tue esigenze. Ma devi anche sapere qual è il migliore. La legge richiede ai produttori di cibo per cani di elencare il etichettare gli ingredienti utilizzatima tale etichettatura non fornisce indizi sul fatto che il mangime sia di qualità migliore o peggiore.

Perché, per fare un esempio, il proteine ​​del mangime per cani può provenire da prodotti derivati ​​da carne, pollame, pesce, soia e cereali come mais e frumento, quindi non tutti si nutrono hanno la stessa qualità.

Parole chiave

Se l’etichetta contiene le parole manzo, pollo, agnello o pesce, il 95% peso secco del prodotto deve contenere tale fonte proteica. Una dieta di qualità per un cane adulto senza alterazioni deve fornire un adeguato equilibrio di amminoacidi essenzialicosì come acidi grassi omega 3 e omega 6che gli farà avere a pelo lucido e sano e svilupparsi correttamente.

Per raggiungere questo equilibrio, i mangimi di solito contengono una quantità adeguata equilibrio tra proteine ​​vegetali e animali. Ed è questo il nocciolo della questione quando si tratta di optare per una marca di mangime o un’altra, poiché un cane che ha un deficit di aminoacidi, ad esempio, subirà alterazioni nella sua sviluppo e crescitainoltre altri sintomi come bassi livelli di emoglobina o comparsa di capelli grigi.

Alla fine, devi scegli il cibo giusto per il cane a seconda dell’età e del peso, ma anche del suo stile di vita -se vive in appartamento e raramente esce a passeggio o, al contrario, vive in uno spazio con giardino dove può correre- e della sua salute condizione. E tieni presente che a cattiva alimentazione Può causare tutti i tipi di problemi nel cane: crescita, cardiaci, respiratori, dermatologici…