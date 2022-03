Cosa devo fare se risulto positivo?

Se lavori con persone vulnerabili come gli anziani o sei una persona vulnerabile e sei positivo al covid, lo sarai un test diagnostico il primo giorno e il terzo sul posto di lavoro. Dovrai isolarti per cinque giorni e ti verranno somministrati gli antigeni ogni 24 o 48 ore fino a quando non risulterai negativo. I contatti stretti in ambienti vulnerabili, come le case di cura, non saranno messi in quarantena, ma saranno testati per la PCR.

Inoltre lavoratori dei centri residenziali saranno realizzati antigeni, che presentino o meno sintomi, ogni 14 giorni (nel caso dei vaccinati) o ogni 7 (nel caso dei non vaccinati).