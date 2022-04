Cosa accadrà su Twitter con la libertà di espressione ei ‘troll’?

Che cosa L’uomo più ricco del mondo acquisisce Twitter è, per molti, sospetto o, almeno, inquietante. Cosa accadrà all’anonimato degli utenti? Rivelerà il funzionamento della rete? Ci sarà libertà di espressione? E come sarà quella libertà di espressione: reale? Si fermeranno gli attacchi e gli abusi? Molti utenti sono costretti a lasciare Twitter quando improvvisamente si verifica una controcorrente. Per qualsiasi ragione. E sembra che non ci sia modo di proteggere questo profilo utente in un dato momento. Ci sono molte sfide che Twitter deve affrontare. Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, ora avrà il testimone, diventando azionista di maggioranza per oltre 41.000 milioni di euro. Ogni giorno, più di 217 milioni di persone sono su Twitter da diverse parti del pianeta. Tanta responsabilità e una sfida.

reazioni immediate

Immediate le reazioni su Twitter. E diverso. “Se Elon Musk compra Twitter sono fuori di questo social network”, hanno proclamato alcuni come @ElPrimoBigoton. Per altri, come @TuckerCarlson, la notizia del comando di Musk è andata bene, sembra: “Siamo tornati” (“Siamo tornati”), ha sottolineato il commentatore politico conservatore americano per la rete Fox News.

Lo stesso @elonmusk ha scritto un tweet molto significativo in un momento come questo: “Spero che anche i miei peggiori critici rimangano su Twitter, perché questo è ciò che significa libertà di parola” (“Spero che anche i miei peggiori critici rimangano su Twitter, perché questo è ciò che significa libertà di espressione”). Da Fox News hanno anche annunciato che Donald Trump non tornerà su Twitter nonostante l’acquisto della piattaforma da parte di Elon Musk. Questo è un altro dei dibattiti: non principale, ma apparso anche in rete. Cosa farà Trump? Tornerà o continuerà con il suo scopo di camminare da solo e misurare la sua influenza attraverso un altro canale/canali?

più democratico

Una delle chiavi sta nella conoscenza degli algoritmi, per sapere davvero come funziona Twitter renderlo più democratico. “Sarebbe l’opposto di altri social network. Sia Facebook, Instagram, LinkedIn… proprio come Google, il suo valore è il segreto dell’algoritmo. È impossibile saperlo. E gran parte del successo dell’attività pubblicitaria è lì, dipende dall’opacità dell’algoritmo. Se Musk lo rende pubblico, è un enorme passo avanti nella trasparenza di Internet”, afferma Montse Doval, professoressa all’Università di Vigo, esperta di comunicazione e social network.

sfide

Aggiunge molti dettagli interessanti quando si analizza questo argomento e le carte che devono essere messe in tavola d’ora in poi, in questa presunta nuova fase di questo social network. “L’ambiente su Twitter non è piacevole per molte persone: aggressività, negatività... Conoscere l’algoritmo è essenziale per la trasparenza. L’autenticazione degli utenti può anche aiutare molto a evitare insulti, attacchi… Perché molti di questi attacchi si nascondono dietro l’anonimato”, afferma Doval. Il fatto di poter conoscere ciascuna delle persone dietro gli account Twitter aiuterebbe a evitare guerre di tweet su questo social network. Ma il compito non è facile. Si vedrà nel tempo se sarà possibile la trasparenza sia negli algoritmi che negli utenti.

Acquisto del Washington Post nel 2013

Doval lo ricorda nel 2013 Jeff Bezos comprato il Washington Post. “Il Washington Post era nel mercato azionario. Bezos lo ha rimosso. Acquistò l’intera proprietà e l’operazione andò bene. Si temeva un intervento o una personalizzazione del contenuto. Ma è andata bene. Ha lasciato autonomia ai gestori in modo che potessero continuare con il prodotto. È stata una sorta di ritorno al grande giornalismo dell’Ottocento e del Novecento: proprietari, fortune individuali che si fanno con un mezzo per offrire un prodotto di qualità”, descrive Doval come un esempio di un’operazione che, nonostante la paura globale, “è andata bene”.

“L’aggressività su Twitter in anonimato è un problema serio”

Montse Doval ci crede intervenire meno nella moderazione dei contenuti e quindi aumentare la libertà di espressione nella rete, renderlo più democratico, in teoria. Evita gli account non identificati, ovvero dietro ogni profilo c’è una persona. In questo modo, gli interventi saranno più umani. E forse così sarà più difficile l’insulto, l’aggressività, l’attività di ‘troll’, di spietati ‘hater’… Sono tutti presupposti di quello che potrà succedere d’ora in poi, dopo l’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk. O almeno questo è quanto è emerso tra i piani del tycoon per la ridefinizione di questo social network. Dovremo aspettare per vedere se i colpi escono davvero.

Quali vantaggi e svantaggi vede nell’acquisto di Twitter da parte di Elon Musk?

In un certo senso mi ricorda l’acquisto del quotidiano ‘Washington Post’ da parte di Jeff Bezos nel 2013. Musk è ora l’uomo più ricco del mondo, compra Twitter e mi viene in mente quella precedente operazione. Ma Twitter non è un mezzo di comunicazione. Fa parte dell’ecosistema comunicativo giornalistico.

Anche con molta influenza…

È molto importante nell’ecosistema giornalistico. Ci sono alcuni problemi che sono andati storto.

Quale?

È un brutto affare. Non ha innovato per molto tempo. Ci sono problemi che funzionano male, come ad esempio gli “argomenti di tendenza”. Alcuni sono assolutamente irrilevanti, considerando ciò che accade in una società. Inoltre, i principali gestori di Twitter non usano Twitter. La persona che ha messo l’accento su questo dettaglio, che ne ha scritto sulla rivista ‘The Atlantic’, ha detto: è come se andassi in un ristorante dove le persone che lo gestiscono non mangiano mai lì. Non ha idea se alla gente piace il menu, perché o perché no. Musk, ad esempio, è un normale utente di Twitter.

Tra i progetti di ammodernamento della rete emersi con questa operazione di acquisto: libertà di espressione, algoritmi rivelatori… Li vede come fattibili?

Parla di intervenire meno nella moderazione dei contenuti. Gli sembra di essersi spinto troppo oltre e che la libertà di espressione debba prevalere. Twitter è una piazza pubblica in cui nessuno dovrebbe intervenire a meno che non ci sia un attacco. Un’altra sfida: migliorare gli algoritmi di rilevamento dei bot (account falsi), autenticare tutti gli esseri umani e rendere pubblici gli algoritmi di rete.

È possibile far conoscere gli algoritmi della rete o può essere controproducente?

Trovo questo argomento molto interessante. Svela come funzionano gli algoritmi per migliorare la fiducia degli utenti. Twitter non è neutrale quando si tratta di trattare gli utenti. Un tweet può essere nascosto a una persona (perché non ne twittano regolarmente) e non a un’altra. Questo sarebbe fantastico. L’intenzione è anche quella di rendere pubblico il modo in cui vengono creati i ‘trend topic’, è anche interessante perché migliorabili.

E i falsi profili: si può obbligare che tutti i conti siano di persone?

Autenticare tutti gli esseri umani è molto interessante. È anche complicato perché potrebbero esserci molte persone interessate a mantenere l’anonimato e non disposte a passare alcuna autenticazione tramite dispositivo mobile o in altro modo. Dico interessante nel senso di umanizzare di più la conversazione. Inoltre uno dei grossi problemi di Twitter sono gli abusi, le molestie, gli insulti… e in tutto questo c’entra molto il tema dell’anonimato, dal momento che molti si rifugiano in questo, nella non identificazione, per insulto.

Trump ha detto che non ha intenzione di tornare su Twitter, dopo aver appreso della sua acquisizione da parte di Musk.

Trump ha detto che non tornerà anche se glielo chiederanno. Trump, come Musk, sono personalità piuttosto caotiche. Tutti e due. Tuttavia, la sua personalità è imprevedibile. Voglio dire, che puoi tornare alle reti se vedi che sei interessato e lasciarti alle spalle quella che stai creando, che, tra l’altro, non sta andando bene. Non ci può essere nessuno in questo momento per garantire ciò che sta per fare.