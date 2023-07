Cortine eleganti e convenienti: Il segreto di Ikea per uno stile chic nel tuo salotto e nella tua camera da letto.

Quando pensiamo di decorare, tendiamo spesso a pensare a idee per rendere la nostra casa il nostro tempio preferito di disconnessione e tranquillità. Tuttavia, quando entriamo nei cataloghi dei diversi marchi e negozi, ciò che ci ha conquistato potrebbe essere al di là delle nostre possibilità. Sia per il prezzo o perché quello stile non si adatta del tutto a ciò che abbiamo, ed è qui che Ikea viene in nostro soccorso.

Perché sappiamo che se il prezzo è un problema, cerchiamo soluzioni più low cost, ma talvolta non sono così convenienti come immaginavamo. È per questa ragione che abbiamo trovato nel catalogo di Ikea alcune proposte per arredare spazi come il nostro soggiorno e la nostra camera da letto. In particolare, si tratta di delle tende molto eleganti per offrire un aspetto rinnovato e di grande stile in ogni momento.

Anche la tua casa avrà un aspetto fantastico con le tende di Ikea

La questione, come abbiamo detto, è dedicare del tempo alla nostra decorazione per creare un bel posto, ma soprattutto fatto a nostro gusto e immagine personale. Tuttavia, questo si può ottenere con tessuti così semplici ma diversi, come le tende, che troveremo anche nei corridoi di Ikea a un prezzo molto conveniente. È per questa ragione che abbiamo selezionato una serie di tende che saranno indispensabili per tutti.

In questo senso, e in una maniera molto interessante su tutti i fronti, da Ikea avremo dei veli che ci saranno molto utili, anche in questa stagione estiva, dove avremo un luogo morbido senza che il sole e il calore ci disturbino troppo. L’esempio più pratico è il modello che viene venduto da Ikea con il nome di Silverlonn, quello che vedi in queste righe, e che ha un prezzo di soli 20 euro.

Le tende bianche Silverlonn di Ikea per una stanza rilassante

I veli e le tende hanno una funzione importante. Non lasciano passare parte della luce in una giornata di sole né lo sguardo dei vicini indiscreti. Una tenda spessa, inoltre, eviterà le correnti d’aria in inverno, allo stesso tempo impedirà che i raggi del sole o il calore colpiscano la nostra stanza. Il bello di tutto ciò è che sono tende e veli come questa Silverlonn di Ikea che aiutano a dare un tocco di stile alla nostra casa.

Con tutto ciò, stiamo parlando di un modello che è proprio ciò che ti stiamo mostrando, un tessuto per la tua camera da letto principale, ad esempio, che rivestirà il tuo ambiente attraverso una decorazione molto elegante. Di colore bianco, hanno una cinta arricciabile che permette di appenderle direttamente alla barra utilizzando l’orlo o le apposite asole. Puoi anche appendere le tende a un binario con ganci e anelli. Sono disponibili in diverse dimensioni.

Le tende trasparenti Ikea Lill che ti proteggeranno anche dalle zanzare

Inoltre, come qualcosa che ci è piaciuto molto di queste tende che ti stiamo presentando, sono le morbide seguenti, il modello Lill che troviamo nella catena di Ikea, e che saranno una vera salvezza per questa estate. Sono delle tende morbide di grande interesse, anche perché ti permetteranno di essere completamente isolato da eventuali insetti come le zanzare che vogliono entrare nella stanza.

Dal punto di vista del nostro ambiente e della nostra decorazione, queste tende sono molto interessanti perché rendono il nostro spazio molto piacevole poiché lasciano filtrare la luce. Con misure di 300 x 200 cm, sono realizzate completamente in tessuto trasparente che mantiene l’intimità, filtra la luce e impedisce il passaggio delle zanzare. Progettate in modo da poterle appendere direttamente, sono l’alternativa perfetta alle zanzariere; costano 20 euro.

Un soggiorno moderno e colorato con le tende opache Ikea Rosenmandel

Ma non tutto sarà per la camera da letto, e nemmeno per un attimo. Possiamo farlo anche per ambienti come il soggiorno, dove possiamo ottenere proposte così innovative e ben viste come quella che riguarda il modello chiamato Ronsenmandel, ideale per un soggiorno o una sala da pranzo appariscente, di grande aspetto ed eleganza. La cosa migliore di tutto è che hanno una struttura molto completa per arredare questo spazio con colore.

Semitrasparenti, come puoi vedere nell’immagine, è un tipo di tenda che ha un tessuto che ricorda la lana e presenta un effetto marmorizzato in colore vaniglia, da qui il tocco pacifico che danno al tuo soggiorno o camera da letto. Abbinandosi molto bene con le tende e gli altri tessuti che possiamo montare, oscurano la stanza e forniscono intimità in ogni momento, evitando che l’interno sia visibile. Costano 30 euro.