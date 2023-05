Cortine e zanzariere insieme: Ikea crea il suo prodotto più innovativo e lo vende a soli 7 euro

Ikea: le migliori cortine antizanzare per l’estate

Prepararsi per la stagione estiva vuol dire anche proteggere la casa dalle fastidiose zanzare. Se quest’anno non vuoi spendere tempo e denaro per installare le solite zanzariere, Ikea ha la soluzione perfetta per te. Le cortine e zanzariere in uno, vendute a soli 7 euro, sono diventate il prodotto più venduto nella storia di Ikea.

Non vuoi più avere a che fare con le zanzare quest’estate? Non perderti le nuove cortine adatte anche alle porte finestre della linea Lill, in vendita da Ikea. Grazie a queste nuove cortine, potrai goderti la luce del sole senza preoccuparti delle fastidiose punture delle zanzare.

Le cortine Lill sono disponibili in colore bianco e si adattano perfettamente ad altre tende estive che già possiedi. Oltre a proteggerti dalle zanzare, queste tende sono anche perfette per mantenere la privacy in casa, senza rinunciare alla luce naturale.

Le cortine Lill sono realizzate al 100% in poliestere e hanno un’apertura superiore per essere facilmente appese. Le misure della tenda-zanzariera sono di 280 x 300 cm ma, se necessario, possono essere tagliate senza bisogno di essere cucite.

Queste tende sono anche facili da pulire, infatti possono essere lavate in lavatrice anche se, dopo il primo lavaggio, si restringono del 2%. Il lavaggio in lavatrice può avvenire a una temperatura massima di 40°C, ma senza utilizzare candeggina. Si consiglia di farle asciugare all’aria e non in asciugatrice. Se devi stirarle, la temperatura massima non deve superare i 150°C. Non è consigliabile la pulizia a secco.

Non perdere l’opportunità di avere le migliori tende per la tua casa ad un prezzo veramente conveniente. Le cortine Lill sono disponibili al prezzo di 6,99 euro in tutte le filiali Ikea in Italia e sul loro sito ufficiale.

