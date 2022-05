Corsa al titolo in Serie A: il Milan ottiene una vittoria drammatica sulla Fiorentina; L’Inter tiene il passo all’Udinese

A poca distanza dalla stagione di Serie A, il Milan ha consegnato in settimane consecutive. Una settimana dopo la straordinaria vittoria in casa della Lazio, dove ha segnato una doppietta nel secondo tempo, domenica il Milan ha battuto la Fiorentina con un gol nel finale, 1-0. Ciò ha messo tutta la pressione sull’Inter per gestire i propri affari all’Udinese nel corso della giornata, e lo ha fatto, portando a casa una vittoria per 2-1 per mantenere viva la lotta per il titolo.

Per il Milan è stato Rafael Leao a segnare all’82’ su uno stupido errore degli ospiti. Il Milan è stato in grado di aumentare temporaneamente il proprio vantaggio in vetta alla corsa dello scudetto a cinque punti, che è stato ridotto a due dopo la vittoria della squadra di Simone Inzaghi.

Ecco il vincitore di Leao:

La prestazione del Milan contro La Viola è stata tutt’altro che perfetta, e hanno lottato strenuamente per inquadrare i loro tiri, ma Leao è arrivato in vantaggio con una conclusione di frizione a soli otto minuti in tempo per regalare ai rossoneri tre punti d’oro. La squadra ha messo in cornice solo due dei suoi 13 tiri, ma ha ottenuto quello che contava con un finale attento.

Oltre a Udine, l’Inter ha mantenuto il vantaggio di due gol che aveva acquisito nel primo tempo, con Ivan Perisic e Lautaro Martinez a segnare i gol. Ignacio Pussetto ne ha recuperato uno per i padroni di casa a 18 minuti dalla fine, ma l’Inter è riuscita a vedere fuori la partita per continuare questa intensa lotta per il titolo. L’Inter si ritrova a quota 75 punti, due dietro il Milan a tre gare dalla fine della stagione.

Tutti gli occhi ora si spostano sulla prossima settimana, con l’Inter che affronterà l’Empoli venerdì, mentre il Milan farà visita al Verona domenica. Puoi vedere quelle partite e tutta l’azione della Serie A su Paramount+.