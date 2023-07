Corsa a Decathlon: non perdere questo monopattino elettrico per viaggi urbani veloci a soli 349€

Corsa a Decathlon: non perdere questo monopattino elettrico per viaggi urbani veloci...

Non perdere l’opportunità eccezionale offerta da Decathlon: un monopattino elettrico ad un prezzo imbattibile di soli 349€. Ideale per gli spostamenti urbani rapidi e sostenibili, questo monopattino rappresenta un’alternativa pratica all’auto. Un investimento intelligente per risparmiare tempo e rispettare l’ambiente. Affrettati, l’offerta è limitata!

Se siete in cerca di un mezzo di trasporto divertente ed efficace per muoversi in città, la Monopattino Elettrico Decathlon potrebbe essere l’opzione ideale per voi. Tuttavia, prima di procedere, è importante comprendere le caratteristiche e le prestazioni di questo dispositivo. In questo articolo, esamineremo le specifiche tecniche, la sicurezza, la manutenzione e l’assicurazione del Monopattino Elettrico Decathlon.

Prestazioni e autonomia del monopattino elettrico Decathlon

La Monopattino Elettrico Decathlon è dotata di un motore da 20 celle con potenza nominale di 250W e potenza massima di 350W. Può raggiungere una velocità massima di 25 km/h, con un’autonomia che può estendersi fino a 20 km, a seconda delle condizioni ambientali e dell’uso.

L’autonomia indicata è misurata nelle seguenti condizioni: una velocità di 20 km/h, un utilizzatore di peso non superiore a 70 kg e un vento inferiore a 10 km/h. Da segnalare che sia l’autonomia che la velocità possono diminuire se il peso dell’utente è maggiore, se la pendenza è più ripida, se il vento è contrario e se le temperature sono basse.

Sicurezza e manutenzione del tuo monopattino Decathlon

Per la tua sicurezza, è necessario indossare un equipaggiamento di protezione (casco, ginocchiere, gomitiere) quando si utilizza il Monopattino. Inoltre, per accendere il dispositivo, è necessario premere il pulsante ON/OFF situato sotto lo schermo LCD e dare una spinta manuale al Monopattino per avviarlo.

Per quanto riguarda la manutenzione, si consiglia di controllare lo stato del Monopattino prima e dopo ogni utilizzo. Assicurarsi che non ci siano movimenti anomali, crepe o bordi affilati. Le ruote e i cuscinetti sono parti soggette a usura. È quindi importante controllarli regolarmente e sostituirli se necessario.

Caratteristiche tecniche e assicurazione del monopattino Decathlon

La Monopattino Elettrico Decathlon è dotata di una batteria di tipo 5C con capacità di 36V/5.2 Ah. Ha una potenza di 250W e una potenza massima di 350W. Il Monopattino pesa 12 kg e può sostenere un carico massimo di 100 kg.

Come per tutti gli altri veicoli a motore, un Monopattino Elettrico è soggetto alla stessa obbligazione di assicurazione di responsabilità civile (RC). È quindi importante contattare la propria compagnia di assicurazioni per verificare se siete già coperti dalla vostra assicurazione RC o se è necessario stipulare una polizza specifica prima del primo utilizzo.

In conclusione, la Monopattino Elettrico Decathlon offre buone prestazioni, un’autonomia sufficiente per un uso quotidiano in città, e garantisce sicurezza e durabilità. Ad un prezzo di 349€, questo prodotto rappresenta una scelta saggia per i vostri spostamenti urbani.

