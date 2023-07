Corri da Zara: il vestito tunica ampio e maniche corte che sta per esaurirsi.

Il vestito tunica è il capo di tendenza della stagione. La versione del classico vestito da spiaggia tanto amato dalle esperte di moda. Ampio e fresco allo stesso tempo, è molto favorevole per donne di tutte le taglie e di tutti i tipi di corpo. Ancora una volta, Zara ha fatto centro, questa volta con un vestito tunica a stampa tie-dye versatile e sofisticato, sia per andare in spiaggia che per uno stile urbano.

Il vestito tunica di Zara per l’estate

Se c’è qualcosa che ci piace davvero del fiore all’occhiello di Inditex è che sa perfettamente di cosa abbiamo bisogno e ha sempre il capo o l’accessorio per soddisfare i nostri desideri. Il vestito tunica ha uno scollatura a V pronunciata e un corpo ampio con leggeri arricciature e fondo asimmetrico con dettaglio pieghettato sul davanti.

Senza dubbio, la sua caratteristica principale è la stampa tie-dye multicolore, perfetta per un look allegro e originale, ottima per questa stagione dell’anno. Il tessuto leggero e fluido lo rendono la scelta migliore per combattere il caldo sfoggiando stile come una vera esperta di moda.

Forse il design del vestito o la stampa tie-dye possono sembrarti difficili da abbinare, ma lasciaci dirti che è un capo che ti offre un mondo di possibilità. I sandali piatti di tipo pala sono un’ottima scelta. A seconda dei tuoi gusti e dell’occasione, possono essere semplici, ma anche con dettagli come lacci, fiori o fibbie.

Se vuoi rischiare un po’ e scegliere una scarpa piatta di tendenza nel mondo della moda, puoi optare per delle sandali cangrejeras. Si portano sia con look da spiaggia che da città in tutti i colori.

Ovviamente, puoi anche puntare su delle espadrillas con zeppa in corda, una calzatura molto di moda d’estate. Il principale vantaggio della zeppa è che slancia e allunga visivamente le gambe e, allo stesso tempo, offre il comfort di una scarpa piatta.

Per un’occasione speciale in cui vuoi essere elegante ma non troppo formale, puoi anche scegliere un sandalo con tacco in uno dei colori della stampa tie-dye per essere al passo con i tempi.

Considerando quanto sia comodo, versatile e fresco, è un vestito che merita di avere un posto nel tuo guardaroba questa stagione. È disponibile nel negozio online di Zara dalla taglia XS alla XXL al prezzo di 39,95 euro.

