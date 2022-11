Correte da Zara per questo sublime cappotto a collo alto che dovete assolutamente avere!

Tutti i vostri look invernali saranno sublimati grazie a questo nuovo e sublime cappotto a collo alto disponibile presso il colosso spagnolo Zara.

Cercate il cappotto invernale perfetto? Il marchio Zara ha appena presentato questo pezzo dolcevita sublime che dovete assolutamente avere!

Il cappotto da acquistare con urgenza

Per affrontare il freddo con stile, Zara pensa a tutto con il suo collezione di cappotti invernali. Tra cappotti con cintura, cappotti trapuntati, piumini e cappotti di lana, ce n’è per tutti i gusti.

Zara ha appena presentato un nuova pepita che è già un successo ! Vi mostriamo un nuovo cappotto di lana con dolcevita che non ha nulla da invidiare al resto della collezione.

Da quando è in vendita, molti parlano di questo modello di cappotto! E giustamente, visto che si tratta della nuova base di un must del vostro guardaroba.

Se siete alla ricerca di un Se siete alla ricerca di un capo elegante e caldo per questo inverno, Vorrai questo cappotto. Il collo alto e le maniche lunghe vi terranno al caldo per tutta la stagione.

È inoltre necessario il differenza con questi piccoli dettagli Tasche anteriori e chiusura con bottoni incrociati sul davanti che adoriamo!

Prodotto in un tessuto in misto lanaI materiali di qualità lo rendono resistente e molto confortevole. Aggiungerà un tocco di stile a qualsiasi abbigliamento.

Il fondo del cappotto sarà più o meno all’altezza del ginocchio. Può quindi essere indossato, ad esempio, con un pantalone o una gonna lunga.

Disponibile in diverse taglie, a partire dalla XS fino alla XXL, non esitate a una taglia in più per indossarlo con un effetto di scioltezza.

Zara ha intenzione di venderlo durante il Black Friday?

Questo cappotto a collo alto a € 99,95 nei negozi Zara e online. Ma il marchio spagnolo ha in serbo una piccola sorpresa per noi?

Fin dal suo rilascio, questo Il cappotto di lana è sulla bocca di tutti ! È ovunque, sui social network e per strada!

Il marchio spagnolo non pensava che si sarebbe esaurito così rapidamente. Non c’è da stupirsi, però, che Zara abbia messo insieme tutti gli elementi per renderlo un un pezzo fondamentale della stagione.

Questo cappotto è realizzato in lana. È quindi molto caldo e confortevole per le giornate invernali. Ha anche un taglio dritto di media lunghezza che darà un tocco elegante a tutti i vostri outfit. Senza dimenticare il suo colletto alto che fa davvero la differenza con gli altri modelli.

Non solo è caldo, ma ha anche una design molto accattivante ! Disponibile in nero, questo colore permetterà anche ai futuri proprietari di indossarlo con un’ampia varietà di capi. Una serata con gli amici, una cena romantica, un incontro di lavoro… Può essere indossato con tutto e per ogni occasione.

E dato che i giorni verso il Black Friday sono contati, Zara ha lasciato intendere che se questo cappotto non andrà esaurito, sarà venduto con uno sconto. Sfortunatamente, visto il successo inarrestabile, le probabilità che acquistarlo a prezzo scontato.

Perciò preferiamo non correre il rischio di aspettare e soccombere subito a questa pepita! È meglio perdere un buon affare che non avere questo cappotto, non siete d’accordo?