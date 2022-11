Correte da Zara per la sua nuova cintura gioiello perfetta per il nuovo anno!

Zara sta facendo colpo sulle fashioniste con un nuovo articolo. È una cintura gioiello scintillante!

Il marchio spagnolo Zara ha appena fatto centro con una nuova cintura.rivelando un pezzo originale e blinged-out. La nuova cintura gioiello farà probabilmente scalpore tra gli amanti della moda.

Zara svela un’incredibile cintura gioiello

Zara non ha mai smesso di distinguersi dalla massa. Nel corso degli anni, il gigante ha sfondato ed è ora leader nel settore della moda. E lo fa offrendo pezzi basic, ma anche molto trendy a prezzi abbastanza ragionevoli.

Pronti a tutto per soddisfare i suoi clienti più fedeliZara è piena di creatività. Abiti midi, pantaloni di lino, mum jeans, camicie oversize, top attillati, blazer, stivali scamosciati o décolleté con strass, … C’è qualcosa per tutti i gusti e per tutte le tasche negli scaffali dei suoi negozi.

Il marchio è stato unanimemente elogiato dagli appassionati di moda per il suo nuovo catalogo, appena uscito. Per la gioia di questi fan, ha presentato un nuovo catalogo con un nuovo essenziale per la stagione invernale.

Con questa cintura molto originale, è impossibile non innamorarsi. Accessorio ideale per aggiungere un tocco di allegria Un accessorio ideale per aggiungere un tocco di stile a qualsiasi look.

Ci piace il design ampio e il fatto che È tutto lucido ! Questa ampia cintura metallica con applicazioni gioiello vi permetterà di valorizzare i vostri vecchi abiti e renderli più eleganti.

Questa cintura ha un taglio ampio che si adatta bene alla vita e a tutti i tipi di corpo e di silhouette. È facile capire perché stia diventando così popolare. per diventare l’accessorio di punta di questa stagione.

Una cintura per feste a meno di 40 euro

Siete stanchi delle giornate grigie? Per rallegrarti, scommetti sul tuo outfit! Colori, strass, paillettes… Tutto è permesso e questo, Zara lo ha capito molto bene.

Con la presentazione della sua nuova cintura in pietra, il marchio spagnolo Zara ha fatto la gioia di tutti gli amanti della moda. E per una buona ragione… Il suo design speciale e originale porterà una un tocco completamente diverso ai vostri abiti.

Camicette eleganti, abiti, maglioni attillati… Tutti gli stili possono indossare la vostra nuova cintura. Tuttavia, si dovrebbe optare per pezzi a tinta unita e monocromatici per evidenziare la sua tonalità argentata.

Se lo indossate con un abito nero di base, ad esempio, avrete una abiti da sera pazzeschi ! Per non lasciare nulla al caso, il gigante della moda si è affidato a tanti piccoli dettagli.

Nella parte posteriore, ad esempio, ha una fascia sottile che conferisce maggiore magnificenza, con una vestibilità sobria (senza nulla togliere all’eleganza e allo stile del vostro outfit, ovviamente).

La parte anteriore e la fascia sottile sono completamente ricoperte da piccoli punti metallici a forma di rete. Se si guarda con attenzione, questa maglia metallica è accompagnata anche da ” piccole pietre circolari, che hanno una finitura traslucida e creare il miglior contrasto con lo sfondo metallico, per risplendere sotto ogni aspettodicono i progettisti.

I materiali utilizzati per la sua fabbricazione sono ottone, acciaio, zinco e vetro per le applicazioni in pietra. Zara ci promette quindi un ” cintura resistente e durevole che si può riutilizzare più volte senza perdere il suo fascino estetico. “

Per non parlare dell’adorabile finitura argentata che si combinerà perfettamente con i vostri migliori look da festa. Quindi, pronti a soccombere a questo cintura gioiello a 39,95 euro ?