Corporación Financiera Alba vende la sua partecipazione del 28% in Satlink per 48,5 milioni di euro

Società finanziaria di Albaveicolo inverter Bancario di marzoha completato la vendita della sua partecipazione del 28,07% nella società di telecomunicazioni satellitari collegamento satellitaresecondo una dichiarazione della società inviata alla National Securities Market Commission (CNMV).

Secondo le informazioni fornite alla CNMV, Alba ha venduto la sua partecipazione per 48,5 milioni di euro e ha ottenuto un rendimento, comprensivo di plusvalenze e dividendi, 49,7 milioni di euro prima delle tasse.

collegamento satellitarecon un portafoglio di oltre 6.000 clienti, lavora per le principali tonniere del mondo che utilizzano la sua tecnologia per trasmettere, via satellite, la sua esatta ubicazione per controllare le agenzie o verificare il volume e la composizione delle catture, rigetti e catture accidentali di altri specie.