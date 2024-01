Arriva 2024 il copripiumino in cotone jersey di Zara Home!

Quando arriva il freddo una delle prime cose a cui pensiamo, oltre al riscaldamento, è avere dei buoni tessuti per la casa per tenerci al caldo, soprattutto quando andiamo a letto. Se state cercando lenzuola, coperte o piumoni, vi consigliamo il morbido e confortevole copripiumino in cotone jersey di Zara Home.

Il copripiumino in cotone jersey di Zara Home

Tra i tanti prodotti per la camera da letto disponibili da Zara Home, sembra che i più ricercati siano quelli in cotone jersey. Parliamo di un tipo di materiale che si distingue per avere un tessuto morbido, con una sensazione simile al velluto, e che sono un grande successo in questa stagione.

Presso Zara Home si trovano diversi modelli di questo tipo: basta guardarli e toccarli per rendersi conto di quanto siano morbidi e confortevoli.

Quindi, tra tutte le novità di Zara Home in questo senso, non può mancare il modello che vedete. Si tratta di un copripiumino in cotone jersey pettinato che, una volta posizionato sul letto, vi aiuteranno a “vestirlo” con stile, ma sentirete anche quanto più calore e comodità vi doneranno quando dormirete. Un elegante copripiumino verde che presenta un aspetto morbido con pulsanti nascosti in basso.

Con questa coperta non avrete quasi bisogno di lenzuola, perché noterete subito quanto sia caldo il tessuto di cotone stile jersey con cui è realizzata (anche grazie a un processo di risparmio energetico e idrico). E se vi piace, potete acquistate anche il lenzuolo matrimoniale coordinato, dello stesso colore e dello stesso tessuto, così come i cuscini e il copricuscini.

Dimensioni, prezzo e cura del copripiumino

Il copripiumino è venduto in varie dimensioni, in modo da poterlo collocare su tutti i letti della nostra casa. Per un letto da 90 cm il prezzo è di €39,99, per il letto da 150/160 cm il prezzo è di €49,99 e per il letto da 180/200 cm il prezzo è di €59,99.

La cura di questo copripiumino è semplice. Tutto ciò che dobbiamo fare è metterlo in lavatrice a una temperatura massima di 30 °C, in modo che non si restringa. Si può mettere in asciugatrice ma a bassa temperatura e si consiglia di evitare il lavaggio a secco. Se si desidera stirarlo, si consiglia una temperatura massima di 150 °C.

