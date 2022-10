Coppa del Mondo FIFA 2022: il brasiliano Richarlison non rischia di perdere il Qatar, afferma il boss del Tottenham Antonio Conte

Mentre le nazioni vengono colpite a destra ea manca con gli infortuni mentre il mucchio di partite colpisce in vista della Coppa del Mondo, l’allenatore del Brasile Tite potrà tirare un sospiro di sollievo poiché Richarlison sarà disponibile per la Coppa del Mondo, almeno secondo l’allenatore del Tottenham Antonio Conte . C’era una certa preoccupazione quando Richarlison è uscito sabato dalla vittoria per 2-0 del Tottenham sulla sua ex squadra dell’Everton sabato con un infortunio alla gamba al 52esimo minuto della partita, ma Antonio Conte lo ha minimizzato nella sua conferenza stampa prima dell’appuntamento con il Manchester United mercoledì .

“No, assolutamente no. Lo confermo. Il giocatore non rischia di saltare il Mondiale. Assolutamente no”, ha detto Conte alla domanda sulla disponibilità di Richarlison. Questa notizia non significa che Richarlison sarà disponibile per lo scontro con lo United poiché sarà sottoposto a una risonanza magnetica per determinare l’entità del suo infortunio e come sarà il suo tempo di recupero. Conte ha già escluso Richarlison dalla partita infrasettimanale che potrebbe vedere gli Spurs tornare sul 3-5-2 dato che anche la disponibilità di Dejan Kulusevski è nell’aria.

Le notizie sulla Coppa del Mondo sono una vera manna per Richarlison poiché è impegnato in una battaglia con lui Gabriel Jesus dell’Arsenal per vedere chi guiderà la linea in Qatar. L’arrivo di Jesus ha trasformato l’Arsenal con cinque gol e cinque assist in tutte le competizioni, ma il suo impatto è molto più profondo dei numeri per i Gunners. Jesus è sempre impegnato, premendo per vincere la palla e orchestrare il gioco, offrendo anche una migliore presenza in aria di quanto ci si aspetterebbe dal suo telaio di 5’9″.

Richarlison ha fornito due gol e tre assist in tutte le competizioni, ma ha giocato più come ala per gli Spurs a causa del fatto che Harry Kane è stato bloccato come il nove. Portando nel gioco un acume difensivo simile a quello di Jesus, Richarlison non orchestra il gioco come l’uomo dell’Arsenal, ma in una squadra come il Brasile, non ne ha bisogno perché il talento che lo circonda può creare il proprio spazio in modo simile a Heung-Min Son e Kane agli Spurs.

Jesus ha più presenze con il Brasile ed è stato molto coinvolto nelle qualificazioni ai Mondiali, ma da marzo è stato Richarlison a preferire Tite. Segnando sette gol e assistendo altri due da marzo per il Brasile, Richarlison potrebbe essersi già assicurato il posto come attaccante titolare in Qatar, ma Jesus lo spingerà sicuramente mentre Roberto Firmino sta anche facendo il possibile per rimanere in lizza.

Sebbene le notizie sull’infortunio siano positive sul fatto che il sogno di Richarlison in Coppa del Mondo sia ancora in gioco, il tempo perso per gli Spurs potrebbe vedere Gesù come l’opzione più adatta quando la Coppa del Mondo si svolgerà . Tite storicamente non si è preoccupato della forma quando preferisce un giocatore per una posizione, ma con le partite che arrivano rapidamente durante la fase a gironi, la forma fisica giocherà un fattore determinante.