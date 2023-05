Convivenza con Ikea per questo indispensabile e super pratico comfort per avere successo nel lavoro da casa!

Convivenza con Ikea per questo indispensabile e super pratico comfort per avere...

Ikea presenta il prodotto perfetto per lavorare da casa come in ufficio!

Da anni, Ikea cerca di soddisfare i propri clienti facilitando la loro vita con prodotti accessibili per ogni tipo di budget.

Il telelavoro

Alla luce della pandemia, molte persone hanno dovuto adattarsi al telelavoro. Anche se la situazione sta migliorando, alcune aziende privilegiano ancora il lavoro da casa.

Tuttavia, non tutti hanno la possibilità di organizzare uno spazio di lavoro adeguato. Fortunatamente, Ikea ha la soluzione ideale per lavorare a casa come in ufficio.

Il rialzo per lo schermo ELLOVEN

Il rialzo per lo schermo ELLOVEN è in vendita da Ikea ed è composto da un supporto rettangolare in acciaio termolaccato poliestere e un cassetto basso in bambù con pannello in fibra di legno, laminato di bambù e finitura in poliuretano acrilico trasparente.

Per la pulizia, basta passare un panno umido. Sotto il cassetto c’è uno spazio per riporre la tastiera e un foro posteriore per far passare i cavi in modo estetico.

Questo accessorio per l’ufficio misura 47 cm di larghezza, 26 cm di profondità e 10 cm di altezza. È bianco, può sostenere fino a 20 kg e costa solamente 29,99 euro. Un prodotto Ikea essenziale per lavorare al meglio!

Prodotti Ikea per creare un angolo ufficio a casa

Ikea ha anche lanciato il supporto per portatili/monitor VATTENKAR. Si tratta di un’altra opzione con un formato rettangolare, uno stile ergonomico con bordi ovali e una superficie superiore liscia.

Inoltre, ha uno spazio di archiviazione basso e una facciata aperta con un design rimovibile e regolabile in vari modi. Realizzato con una multistrato di legno incollato e lamelle di betulla, ha una finitura verniciata trasparente.

Anche in questo caso, è consigliabile pulirlo con un panno umido, un detergente delicato e asciugare con un altro panno per evitare l’accumulo di umidità. Il prodotto Ikea misura 26 x 52 x 14 cm di profondità, larghezza e altezza.

Ha anche una finitura in tonalità naturale ed è valutato a 19,99 euro. Ikea ha anche il suo supporto per monitor fissi. Se cerchi una struttura portante più moderna e minimalista, questo è il prodotto ideale.

Il supporto per monitor Ikea è in vernice acrilica trasparente e laminato di bambù. Adatto per notebook o monitor da 19 pollici e misura 53 cm di lunghezza, 24 cm di larghezza e 10 cm di profondità.

Il prodotto ha una finitura liscia con bordi ovali che si estendono come una guida verso la base. Disponibile in 2 colori: naturale e bianco, questo accessorio venduto da Ikea costa solamente 19,99 euro.

