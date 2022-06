Convertire un’auto in una roulotte? Decathlon lo ha raggiunto con questo prodotto

Con l’arrivo del bel tempo, più che mai, vuoi fare delle pause e campeggio all’aperto. Se non puoi permettertene uno camper o un camper, forse questa novità di Decathlon.

È un tenda da tetto con capacità per due persone, che puoi installare sul tuo macchina. Secondo il negozio sul suo sito web, è “facile e veloce” da installare, progettato per “viaggiare liberamente”. Ecco come lo mostrano in a video pubblicato sul tuo account Tic toc:

Prezzo e caratteristiche

Questo prodotto ha un prezzo € 1.189,99 e comprende a materasso schiuma integrata, uno scala a pioli pieghevole in alluminio, il kit ferramenta necessario per il montaggio, una tasca per le scarpe e una cinghia di fissaggio per gli accessori.

Allo stesso modo, Decathlon sottolinea che questo negozio di marca Quechua È realizzato con un tessuto che garantisce il “99% di oscurità durante il giorno”, impermeabile e resiste a venti fino a 60 km/h.