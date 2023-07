Controlla il tuo consumo: Scopri quanto spendono i tuoi piccoli elettrodomestici da cucina

La cocina è una delle stanze della nostra casa che ha un consumo energetico più elevato e, quindi, una delle che avrà maggior impatto sull’importo della bolletta della luce che dovremo pagare alla fine del mese. Per questo motivo, è necessario che teniamo sotto controllo il consumo della stessa.

Quando pensiamo al consumo, solitamente facciamo riferimento agli elettrodomestici più grandi, ma quanta luce consuma un robot da cucina o uno spremiagrumi? Oggi scopriremo queste informazioni in modo più dettagliato, quindi continua a leggere per scoprire quanto costa fare un succo.

Ecco cosa consumano gli elettrodomestici che usi quotidianamente per cucinare

Il consumo energetico della cucina è uno dei più elevati della nostra casa. Questo è dovuto principalmente all’uso che facciamo di grandi elettrodomestici come la lavastoviglie, la lavatrice o il frigorifero. Tuttavia, esistono altri dispositivi che trascuriamo quando consideriamo questo consumo.

Stiamo parlando di quei dispositivi che passano più inosservati, ma che utilizziamo quotidianamente: friggitrici ad aria, robot da cucina, spremiagrumi elettrici, tostapane, ecc. Quanto consumano questi apparecchi? È ciò che l’azienda Endesa ci ha aiutato a scoprire ed è ciò che scopriremo di seguito.

Robot da cucina e friggitrici ad aria

I robot da cucina e le friggitrici ad aria sono diventati gli apparecchi stella della cucina, principalmente perché facilitano notevolmente la preparazione dei pasti e delle cene familiari. Tuttavia, dobbiamo essere consapevoli che ciò comporta anche un costo sulla nostra bolletta. In generale, possiamo dire che per un prezzo di circa 0,30 euro per kWh, il consumo di un robot da cucina sarebbe di circa 9 euro al mese. Mentre, nel caso della friggitrice ad aria, potrebbe aggirarsi intorno ai 3 euro al mese per un tempo di utilizzo giornaliero di circa 15 minuti.

Tutto questo dipende dalle funzionalità, dagli accessori e dalla capacità di questi apparecchi, anche se in generale il consumo medio di questi apparecchi può fornirci cifre come quelle sopra menzionate.

Tostapane, spremiagrumi elettrici e frullatori

Un altro dato fornito da Endesa riguarda il consumo di altri elettrodomestici più piccoli, ma comunque di uso comune. Parliamo di spremiagrumi, frullatori, tostapane, ecc. In questo caso, l’azienda specializzata in energia fa riferimento al fatto che si tratta di apparecchi il cui consumo di potenza è molto inferiore e inoltre sono dispositivi che solitamente utilizziamo meno frequentemente rispetto a quelli visti in precedenza. Aspetti che influiscono sul loro consumo energetico.

Tuttavia, approfondiremo il consumo di ognuno di essi per conoscerli meglio e capire come la loro utilizzazione influisce sulla nostra bolletta:

Tostapane

Se parliamo di un dispositivo che funziona in media per circa 3 minuti al giorno e ha una potenza di circa 1.000 W, potremmo parlare di un consumo mensile di circa 20-50 centesimi di euro circa. Un consumo irrisorio, soprattutto se consideriamo che questo calcolo è stato effettuato con l’aumento del prezzo dell’elettricità.

Spremiagrumi elettrico

Nel caso di questo dispositivo, il suo consumo solitamente è di circa 150 W, il che significa circa 0,2 kWh al mese per un utilizzo quotidiano di circa 3 minuti. Dal punto di vista economico, ciò comporta circa 6 centesimi al mese.

Frullatore

Infine, parleremo del frullatore, che è un dispositivo il cui utilizzo solitamente è ancora inferiore rispetto ai precedenti. In questo caso, parliamo di una potenza di circa 1.000 W, ma ciò non comporta comunque un consumo elevato per la nostra casa perché, se lo usiamo mediamente due giorni alla settimana, circa 3 minuti al giorno, parleremmo di un consumo di 0,18 e 0,42 euro al mese. Una cifra molto bassa anche rispetto al consumo di altri elettrodomestici della nostra cucina.

In sintesi, il consumo della maggior parte degli elettrodomestici piccoli della nostra cucina è molto basso, tranne nel caso dei robot da cucina o della friggitrice ad aria. Tuttavia, è importante conoscerlo per fare i nostri calcoli e speriamo che questo articolo ti sia stato utile per farlo.