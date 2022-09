Continuano ad aumentare le riammissioni per insufficienza cardiaca

Attualmente, in Spagna, 800.000 persone soffrono di insufficienza cardiaca (di seguito HF), una patologia sempre più diffusa in tutto il Paese e la cui visibilità è da diversi mesi nel dibattito popolare attraverso campagne come la settimana HF tenutasi a maggio o l’ISHR International Congress (International Society for Heart Research) a giugno.

In linea di massima, il CI è una malattia cardiaca in cui il cuore non è in grado di pompare il sangue nella misura necessaria e, quindi, la distribuzione di ossigeno e sostanze nutritive è insufficiente in alcune aree e organi del corpo. Nonostante si tratti di una patologia che colpisce principalmente i pazienti di età superiore ai 65 anni, il progressivo invecchiamento della popolazione spagnola trasforma lo SC in uno dei principali problemi di salute del cuore della nazione.

IL RISCHIO

Ed è che ogni anno più di 100.000 ricoveri in Spagna sono una causa diretta di insufficienza cardiaca, secondo i dati del registro RECALCAR del 2021, cifra che sembra continuare ad avanzare progressivamente. Anche, Sono frequenti le riammissioni a 30 giornie fino al 15,5% delle persone affette da SC finisce per tornare in ospedale a causa di questa malattia cardiaca, secondo il registro RECALMIN 2021.

Episodi di peggioramento a causa della scarsa cura di questa condizione cardiaca sono uno dei principali motivi di riammissione in ospedale e ad ogni episodio aumenta il rischio di riammissione e morte per SC. una situazione potenzialmente prevenibili con una corretta osservazione e trattamento.

LA CURA

Uno degli obiettivi primari del Sistema Sanitario Nazionale (SNS) è ritardare il peggioramento dei pazienti con SC dopo la dimissionepoiché questa previsione può fare la differenza, sia nel numero di ricoveri evitati, nella qualità della vita dei pazienti e nella mortalità, sia nella sostenibilità delle risorse disponibili.

Costi per il SNS: il 65% del costo totale dell'HF è dedicato solo al 15% dei pazienti

Proprio per questo, evitare il ricovero per SC è un impegno a breve e lungo termine che mira a migliorare il SNS. Ed è che le riammissioni in ospedale aumentare annualmente il costo totale di HF sostanzialmente. In questo senso, il 65% del costo totale di HF è dedicato solo al 15% dei pazienti, la stragrande maggioranza dei quali è stata riammessa per un episodio in peggioramento. Una percentuale che, a livello nazionale, si traduce in un investimento di oltre un miliardo di euro all’anno.

Il raggiungimento della ridistribuzione di questa spesa è uno degli obiettivi principali del SNS, poiché consentirebbe agli ospedali reinvestire queste risorse tra le altre patologie. Allo stesso modo, un altro dei grandi vantaggi della riduzione del numero di pazienti riammessi a causa dell’insufficienza cardiaca sarebbe quello di ottenere evitare la folla negli ospedaliper poter offrire una risposta generale molto più efficiente.

“Senza cure, i sintomi peggiorano”

Da Prensa Ibérica, abbiamo parlato con il Dr. Nicolas Manito Lorite per approfondire un po’ la situazione dell’insufficienza cardiaca in Spagna.

Cosa intendiamo quando parliamo di IC?

L’insufficienza cardiaca è una malattia in cui il cuore non è in grado di pompare sangue e mantenere adeguatamente il fabbisogno di ossigeno e nutrienti per tutti gli organi del nostro corpo. Può presentarsi in forma cronica o acuta e il suo esordio comporta solitamente una visita al pronto soccorso o il ricovero.

Quali sono i sintomi?

I più comuni sono affaticamento, stanchezza, mancanza di respiro, dolore toracico, vertigini e, talvolta, perdita di coscienza o sincope. Inoltre, possono esserci anche ritenzione di liquidi (come gonfiore delle caviglie e dell’addome), palpitazioni, intolleranza al decubito e tosse irritativa insieme a mancanza di respiro, soprattutto di notte.

Quali sono le cause?

I fattori di rischio per lo sviluppo dell’insufficienza cardiaca sono principalmente malattie delle arterie coronariche del cuore (come infarto del miocardio o angina pectoris), malattie del muscolo cardiaco, lesioni delle valvole cardiache, aritmie come fibrillazione atriale, pressione alta scarsamente controllata e cause tossiche come l’alcol. Per questo motivo, di fronte a segni e sintomi di SC, devono essere eseguiti esami diagnostici come elettrocardiogramma, ecocardiografia, risonanza magnetica nucleare, monitoraggio Holter, cateterizzazione cardiaca e un esame del sangue completo.

Quali sono le conseguenze di una cattiva assistenza?

I sintomi di solito peggiorano, il che comporta il rischio di morte improvvisa (in molti casi dovuta a gravi aritmie) e il ricovero in ospedale, che a sua volta aumenta il rischio di insufficienza in altri organi come i reni, il fegato, i polmoni e il cervello. Inoltre, dopo il ricovero per SC, un paziente su quattro muore dopo un anno di follow-up.

C’è un trattamento?

La prima cosa è essere consapevoli del grave problema di salute che comporta uno scarso controllo e un peggioramento dell’insufficienza cardiaca, poiché ad ogni episodio aumenta significativamente il rischio di riammissione e morte per insufficienza cardiaca.

Ci sono molte azioni che possiamo intraprendere per prevenire le riammissioni. Una prima soluzione sarebbe quella di agire prima della dimissione del paziente con l’ottimizzazione di nuovi trattamenti che hanno dimostrato di prevenire nuove riammissioni per SC. In quei pazienti sintomatici nonostante siano trattati con farmaci orali, ci sono altre possibilità di trattamento con pacemaker chiamati pacemaker tricamerali e defibrillatori impiantabili

Per tutto quanto sopra è necessario promuovere revisioni dei processi assistenziali dei nostri ospedali per evitare ricoveri e questi cambiamenti organizzativi corrispondono sia al SNS che ai professionisti che assistono i pazienti con SC. Questo obiettivo organizzativo richiede diverse fasi per essere affrontato in modo efficiente, quindi in primo luogo dovrebbe essere affrontata la situazione dei pazienti con la più alta percentuale di riammissioni, con i quali il SNS potrebbe ottenere un maggiore ritorno sull’investimento.