Continua il double bottom di Solaria: puntare ai massimi storici?

Era l’inizio di marzo, quasi un mese fa, quando avvertivamo che i titoli Solaria stavano per confermare un chiaro figura indietro di implicazioni al rialzo al di sopra della resistenza di 18 euro.

Analisi tecnica DOPPIO PIANO Breve termine Medio termine Lungo termine

Sappiamo già come viene speso questo valore sia in salita che in discesa. La sua volatilità è sempre stata massima. Ma è vero poiché ha battuto la resistenza di 18 euro di cui abbiamo parlato tante volte in passato, l’azienda è un’altra. Infatti, se la proiezione (minimo teorico) della cifra di rendimento è soddisfatta, essa punta verso l’area dei 24 euro.

Ma bisogna sapere che la salita lassù, e anche più in alto, non sarà un letto di rose. Questo valore quando decide di correggere gli eccessi (fasi di reazione) lo fa in un batter d’occhio. E ci farà dubitare di tutto, questo è certo. Ma è vero che dopo rompere un lato di un annonon escludo che ritorni nell’area dei massimi storici a medio termine: i 31,06 euro di inizio 2021.