Contenitori per animali: 7 idee per integrare il necessario nel tuo arredamento

Niente è troppo buono per i nostri amati animali! Anche loro hanno diritto a posti ben arredati della casa per mangiare, bere e riposare in pace. Allora perché non cogliere l’occasione per creare questi spazi in perfetta armonia con il tuo arredamento? Scopri sette idee geniali facili da riprodurre a casa!

1- Con il rubinetto, per favore!

Ecco un’idea tanto pratica quanto elegante! Su un lato dell’isola è stata integrata una stazione di alimentazione per Juliette dotata di due ciotole – una per le crocchette, l’altra per l’acqua – e un rubinetto di riempimento cromato che conferisce all’isola un aspetto di fascia alta.

Vale la pena modificare questo spazio, soprattutto se è visibile da altre stanze, come è il caso qui. Sappi però che è preferibile, per questo tipo di installazione, provvedere all’impianto idraulico non appena la cucina sarà rinnovata. Per portare ulteriormente l’idea, potresti persino aggiungere piastrelle di ceramica a motivi geometrici per creare l’effetto di un backsplash.

2- Stoccaggio discreto per animali

Se vuoi che l’angolo della colazione del tuo animale domestico si mimetizzi, fallo in questo modo e incorporalo in un posto fuori mano con materiali tono su tono. Qui abbiamo integrato le due ciotole in una scatola di legno che abbiamo adagiato vicino alla zona pranzo. Oltre ad essere carina, si sposa perfettamente con lo stile agriturismo dalla cucina! I cassetti vicini possono essere utilizzati per riporre dolcetti, guinzaglio, spazzole o giocattoli, tra le altre cose.

3- Sezione dell’isola per pitou

Un’intera sezione dell’isola per pitou, perché no! Con l’aiuto di un progettista di cucine, potresti creare la zona pranzo ideale dotata di un pratico contenitore per il tuo animale domestico. Rivolgersi a professionisti è utile non solo per pianificare bene le dimensioni, ma anche per scegliere correttamente i materiali, che devono essere resistenti, perché si rischiano diverse gocce d’acqua intorno alle ciotole!

È anche una buona idea applicare una protezione sulle superfici. Per completare lo spazio, potresti considerare di aggiungere uno o più cestini sul ripiano superiore per conservare le prelibatezze.

4- Stoccaggio per animali: nicchia integrata

Un’ottima idea per evitare che il cuscino del cane si muova al centro del soggiorno è trovargli un posto assegnato. Qui, la nicchia passa inosservata e non potrebbe adattarsi meglio all’arredamento in stile Cape Cod della stanza! L’arredamento su misura comprende due armadi a giorno dietro i quali si nasconde un comodo cuscino pronto ad accogliere l’animale.

È anche facile progettare una nicchia da incasso in un mobile esistente semplicemente rimuovendo due pannelli dell’armadio o sostituendoli con pannelli in rete. Preferisci un angolo luminoso in modo che l’animale non si senta confinato.

5- Biblioteca cat

È risaputo, i gatti sanno come sgattaiolare in giro, soprattutto in quota. E lo adorano! Saranno piuttosto soddisfatti di scoprire un piccolo nascondiglio solo per loro nella biblioteca. È semplice, scegliamo la nicchia che si adatta alle dimensioni e al colore della libreria, inseriamo un comodo cuscino e il gioco è fatto. Questo tipo di nicchia è facilmente spostabile, perché può essere ripiegata quando non viene utilizzata. Si possono trovare in feltro, poliestere o pelle scamosciata. Insomma, ce n’è per tutti i gusti!

6- Stoccaggio per animali: lettiera né vista né conosciuta

C’è qualcosa di meno estetico di una lettiera? Questo è ovviamente essenziale, ma spesso il problema è trovare la posizione ideale in casa per mimetizzarlo facendo in modo che rimanga accessibile al gattino. La soluzione? Nascondilo in un mobile! Qui la proprietaria stessa ha creato questo mobiletto in legno con un’apertura che permette al gatto di venire quando vuole. Sul ripiano superiore, ripone la lettiera di riserva, la pala e le borse. Adoriamo l’idea!

7- Mobili d’accento due in uno

Questo mobile in più che funge anche da cuccia per animali domestici potrebbe diventare l’angolo preferito del tuo cane. Sia aperto che chiuso, gli permette di sentirsi al sicuro e di vedere tutto ciò che accade intorno a lui. Questo tipo di mobili è disponibile in diversi stili, dimensioni e materiali che si adattano bene al tuo arredamento. Se il modello perfetto per te non esiste in negozio o online, è possibile averne uno su misura! Si tratterà poi di trovare il cuscino adatto alle dimensioni della struttura.