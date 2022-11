Sprecare le verdure che non abbiamo mangiato interamente non ha senso, quindi è consigliabile conservarle nel congelatore per poterle consumare in un altro momento. Ci sono modi per congelamento della zucca A differenza di altri prodotti alimentari, la zucca può essere congelata perfettamente, conservando il suo aroma, il suo sapore e persino la sua consistenza, il che la rende ideale per prepararla nel fine settimana e scongelarla durante la settimana.

Consigli per congelare la zucca

Non tutte le zucche sono ugualiPrima di entrare nei dettagli del processo di congelamento delle zucche, è importante notare che non tutte le zucche resistono per lo stesso tempo in questa condizione. Questo dipende dae che tipo di zucca è.Grazie alla sua buccia più spessa, la zucca invernale può essere conservata fino a sei mesi nel congelatore, mentre la zucca estiva, con la sua buccia più sottile, durerà al massimo un mese in frigorifero.Raccomandazioni per scongelare le verdureDetto questo, è essenziale preparare questo ingrediente dei pasti futuri per il congelamento. Questo Non vale solo per la zucca, ma per qualsiasi verdura. Fondamentalmente, la maggior parte di essi ha in comune il fatto che non devono essere congelati con acqua o aria, in quanto questi elementi favoriscono l’ossidazione dei vegetali e il loro ciclo di vita rischia di essere abbreviato, o le loro qualità modificate.Quindi avrete bisogno di alcuni contenitori con chiusura ermetica, come ad esempio sacchetti, barattoli o tupper. Il numero di pezzi che volete conservare è illimitato, poiché l’idea è di non scongelarli più di una volta. Consigliamo inoltre di contrassegnare ogni contenitore con etichette che ne indichino il contenuto.Tagliata a cubetti, il modo migliore per conservare la zucca surgelataAnche se possiamo conservare la zucca in qualsiasi modo, la tagliata a cubetti è il formato che di solito viene consigliato perché è il più versatile una volta che l’alimento è scongelato, permettendo di prepararlo in pochi minuti con risultati diversi.Per farlo correttamente, tagliate la zucca a cubetti di circa due o tre centimetri di lato, lavateli e aspettate che si asciughino. Una volta asciutte, mettetele in una scatola di cartone.e contenitori ermetici per porzioni individuali e/o familiari. Un trucco per evitare che si attacchino tra loro è quello di stenderli su un vassoio, coprirli con pellicola trasparente e metterli in freezer. Dopo due ore i cubetti saranno congelati e quando li riporrete nel contenitore non si attaccheranno tra loro.