Conquista il mondo con la valigia di Decathlon che si trasforma in zaino in pochi secondi: ed è un successo!

Le valigie sono molto importanti quando si viaggia per organizzare in uno spazio adeguato tutto ciò di cui hai bisogno e oggi ci sono molte opzioni che ti permettono di sfruttare al massimo lo spazio e utilizzare elementi versatili che possono essere usati in vari modi per trarne il massimo vantaggio. Oggi ti mostriamo una valigia di Decathlon che si trasforma in uno zaino e cambierà per sempre il tuo modo di viaggiare in modo più comodo… ed è a un prezzo conveniente!

Decathlon ha nel suo ampio catalogo una grande varietà di zaini e valigie che sono senza dubbio molto interessanti per le diverse esigenze che possono sorgere, sia per passare una giornata in montagna che per viaggiare per diversi giorni, tutto in diversi design e materiali in modo da poter sempre scegliere quello che si adatta meglio ai tuoi gusti e alle tue esigenze. La catena francese ha un grande successo in Italia grazie alla sua varietà e ai suoi buoni prezzi.

La valigia di Decathlon che si trasforma in uno zaino

Si tratta della Valigia aereo Kipsta Intensive 30L grigia, una meravigliosa valigia innovativa che sta riscuotendo un grande successo di vendite, tanto da avere un punteggio di 4,7 su 5 sul sito web del negozio francese, con più di 50 recensioni da parte dei clienti che l’hanno già acquistata. Attualmente ha un prezzo di 54,99 euro, un affare considerando tutto ciò che può fare per te.

Questa fantastica valigia di Decathlon è una valigia da cabina in cui puoi facilmente trasportare i tuoi effetti personali, in formato trolley con ruote per una maneggevolezza comoda, così versatile che si trasforma facilmente in uno zaino. Le sue ruote sono silenziose, un dettaglio molto importante, e sono anche riparabili. Ha una capacità di 30 litri, perfetta per essere portata in cabina e per facilitarne il trasporto in qualsiasi situazione, ma se avessi bisogno di più spazio è disponibile anche nelle versioni da 65 e 90 litri.

Tra le sue caratteristiche più interessanti ci sono anche le seguenti:

Dimensioni da cabina dell’aereo , con dimensioni di 53 x 34 x 21 cm.

, con dimensioni di 53 x 34 x 21 cm. Facilità di trasporto grazie alle ruote e alla possibilità di essere portato come uno zaino.

Ha 5 scomparti che si dividono in principale, tasca per le scarpe, tasca per il computer e due tasche ausiliarie.

che si dividono in principale, tasca per le scarpe, tasca per il computer e due tasche ausiliarie. Ha un sistema rigido che permette di mantenere una posizione verticale stabile e sicura.

Molto resistente , testato con garanzie in laboratorio per una resistenza elevata sia al peso che all’uso intensivo.

, testato con garanzie in laboratorio per una resistenza elevata sia al peso che all’uso intensivo. Fodera e etichetta di cartone per inserire le informazioni personali e poter essere rintracciato in caso di smarrimento.

Ruote rimovibili che facilitano la sostituzione.

Materiali utilizzati per la sua produzione: Fodera 100% polietilene tereftalato (PET), Tessuto principale 100% polietilene tereftalato (PET), Proiettile 95% acetato di etilene vinilico, 5% polietilene tereftalato (PET), Rivestimento 100% poliuretano.

Come consiglio finale, quando non stai usando questa valigia di Decathlon, è consigliabile conservarla in un luogo asciutto, arieggiando frequentemente per evitare che si accumulino cattivi odori.

4.4/5 - (5 votes)