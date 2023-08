Conosci questa piattaforma poco conosciuta creata da Ikea che offre articoli di seconda mano a prezzi scontati?

Presso IKEA, l’impegno per lo sviluppo sostenibile e la tutela dell’ambiente è al centro delle preoccupazioni. Dal 2014, hanno istituito spazi dedicati alla seconda vita nei loro negozi, consentendo a migliaia di prodotti usati di trovare una nuova casa. Nel 2022, è stata data un’altra vita a oltre 2,7 milioni di prodotti. Lasciateci parlare della poco conosciuta piattaforma di Ikea che offre articoli di seconda mano a prezzi scontati.

Acquista mobili e accessori usati

La piattaforma Seconda Vita creata dall’azienda svedese offre un’opportunità unica di accedere a articoli usati a prezzi scontati. Acquistando prodotti usati, contribuisci alla tutela dell’ambiente prolungandone la durata.

Buoni affari per preservare le risorse

Negli spazi Seconda Vita, puoi trovare articoli usati IKEA a prezzi ridotti così come pezzi di ricambio. Che si tratti di fine serie, modelli in esposizione o prodotti di seconda mano, saranno funzionali e sicuri.

Indipendentemente dalla loro origine o condizione, ogni articolo è stato attentamente selezionato per offrirti la migliore esperienza di acquisto possibile. Puoi così risparmiare denaro mentre partecipi attivamente alla salvaguardia delle risorse del nostro pianeta.

La terra non ci appartiene, la prendiamo in prestito dai nostri figli.

Dai una nuova opportunità ai prodotti IKEA

Acquistando articoli di seconda mano presso il gruppo svedese, contribuisci a prolungare il loro ciclo di vita e a ridurre l’impatto ambientale.

Dai una nuova opportunità a questi prodotti offrendo soluzioni pratiche ed estetiche per la tua casa. Con la piattaforma di Ikea, tutti ne traggono vantaggio!

Vendi i tuoi mobili e accessori usati

Vendendo i tuoi vecchi mobili e accessori, incoraggi un’economia circolare e responsabile. Allora, perché non unirsi a questa iniziativa per contribuire a un futuro più sostenibile?

Garantisci una nuova vita per i tuoi vecchi prodotti IKEA

Non sai cosa fare dei tuoi vecchi mobili e accessori IKEA?

Al posto di buttarli o lasciarli prendere la polvere, il servizio Seconda Vita dell’azienda svedese ti propone di ricomprarti per loro una nuova utilità. Molti oggetti possono essere ricomprati:

divani,

letti,

tavoli,

sedie,

scrivanie,

mobili per la TV.

Indipendentemente dalla loro condizione, la maggior parte dei tuoi prodotti IKEA può essere riacquistata. Con il loro simulatore, puoi stimare il prezzo del tuo articolo e venderlo in modo semplice.

Garantisci una nuova opportunità ai tuoi mobili e accessori

I tuoi mobili e accessori potrebbero avere alcuni difetti, ma al gruppo svedese piacciono i prodotti con una storia. Sapranno dare loro una nuova vita riparandoli o valorizzandoli.

Riacquistandoli, viene offerta una nuova opportunità di continuare la loro vita per essere utili e apprezzati da altre persone. Non esitare più e scegli il servizio Seconda Vita! Se non vuoi vendere i tuoi mobili e accessori, possono darti consigli su come prolungare la vita dei tuoi mobili riparandoli o personalizzandoli.