Conor Gallagher del Chelsea, l’eroe del manager Graham Potter, ottiene la prima vittoria dei Blues contro il Crystal Palace

Dopo che l’era di Graham Potter iniziò con un pareggio in Champions League contro l’RB Salisburgo, vincitore in ritardo da Conor Gallagher assicurato una vittoria per 2-1 per i Blues over Palazzo di cristallo nel debutto in Premier League del loro nuovo manager. L’attacco è ancora una preoccupazione per Chelsea poiché Gallagher ha impiegato un momento di brillantezza per segnare il vincitore anche se il Chelsea ha finalmente ottenuto un gol dal numero nove in Pierre-Emerick Aubameyang, il che è un buon segno dopo le loro lotte per ottenere la produzione del gol sotto il precedente manager Thomas Tuchel.

Il Crystal Palace ha gestito il gioco molto dopo Odsonne Edouard ha aperto le marcature al settimo minuto, ma sono stati tesi dagli infortuni. Già senza Chris Richards e Jochim Andersen, Nathaniel Clyne ha lasciato la partita su una barella causando Joel Ward per passare al terzino destro con l’ingresso di James Tompkins. Il gol di Gallagher è ora il quarto che il Crystal Palace ha concesso dopo l’80esimo minuto in Premier League con due di quei gol che hanno cambiato lo stato del gioco e gli sono costati quattro punti in questa stagione.

Vieira vorrà capire come convincere la sua squadra a chiudere le partite dato che gli Eagles sono ora due punti sopra la zona retrocessione nonostante le loro buone prestazioni in questa stagione. Ma nessuno stava fermando il gol di Gallagher.

Dato che Gallagher ha lottato per il tempo di gioco in questa stagione, questo è il tipo di obiettivo che potrebbe vederlo rivendicare un posto a centrocampo. Cristiano Pulisico ha anche fatto una corsa per assistere il gol che non è stato tracciato dalla difesa del Palace e ha raccolto l’assist, ma questo era un gol che era di Gallagher. Se Potter insisterà con un 4-3-3, Pulisic avrà bisogno di più tempo per giocare in quanto si adatta alla sua natura diretta, ma è più probabile che il cambio di formazione sia dovuto alla mancanza del Chelsea Marc Cucurella che gioca sul lato sinistro dell’ack tre, di un vero cambio di identità.

La difesa del Chelsea è stata migliore, consentendo solo a tre dei sette tiri di Palace di colpire il bersaglio, ma avrebbero dovuto fare meglio sul primo gol. Anche Mason Mount e Jorginho hanno avuto partite più deludenti e il Chelsea è migliorato solo dopo l’introduzione di Gallagher. Con N’Golo Kante che tornerà in salute, Potter avrà alcune grandi decisioni da prendere a centrocampo. il risultato porta i Blues al quinto posto dietro all’ex Brighton di Potter che ha pareggiato Liverpool.

In vista di una partita con il Milan martedì, l’equilibrio del centrocampo sarà qualcosa a cui Potter penserà dopo come è finita la partita. Con le partite che arrivano fitte e veloci, non avrà molto tempo per capire il suo miglior XI poiché i Blues hanno bisogno di vittorie ora.