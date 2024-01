Confusione da Mango con questi 3 abiti corti perfetti con stivali alti!

Mango ha svelato tre abiti corti molto diversi che potrai indossare con stivali per tutto l’autunno!

Nel suo catalogo, Mango offre molti vestiti che ti faranno innamorare. Poco fa, tre abiti sono riusciti a distinguersi perché possono essere indossati con gli stivali.

Mango spopola con il suo abito colorato

Da alcuni giorni, la temperatura è in calo e il sole ha lasciato il posto a un tempo più grigio e persino piovoso in alcune regioni della Francia.

Questo periodo è quindi il migliore per tirare fuori gli stivali. Tuttavia, non fa ancora abbastanza caldo per tirare fuori i vestiti invernali. Mango lo sa bene.

Ecco perché ha svelato tre abiti corti abbastanza leggeri che puoi indossare tranquillamente con gli stivali. In primo luogo, c’è questo abito corto con maniche a sbuffo.

È l’abito che tutti sognano. Non solo per il suo design, ma anche per il suo colore bordeaux che valorizza tutte le donne. Questo abito si distingue per le sue maniche a sbuffo, di tendenza per questo tipo di abiti autunnali.

Il colore si abbina perfettamente con stivali alti neri e accessori metallici argentei o dorati. Si adatta alla vita per metterla in evidenza, l’apertura laterale all’altezza dell’orlo dona fluidità durante la camminata. Non ha chiusura.

Il capo è composto da viscosa e poliestere. Questo splendido abito bordeaux a maniche lunghe di Mango è disponibile al prezzo di 29,99 euro. Questo colore è un must dell’autunno.

Un delizioso abito in tweed

Mango ha anche svelato il suo abito in tweed con volant. Si tratta di un’opzione elegante e semplice, con una stampa a quadri. Questo modello gioca con l’abbinamento di tweed, stampa a quadri e un orlo volant.

Tutto ciò conferisce un tocco di grazia al modello. Questo abito svelato da H&M è disponibile dalla taglia XS alla XL. Si adatta anche a tutte le silhouette.

Non potrebbe essere più comodo e più bello. Puoi abbinarlo a stivali alti e sandali con tacchi alti per conferirgli uno stile ancora più formale.

È composto da poliestere e cotone. Questo affascinante ed elegante abito in tweed è disponibile nei negozi Mango in Francia e anche sul sito internet del marchio.

Potrai trovarlo anche al prezzo di 35,99 euro. È un’opzione semplice ma formale, perfetta per andare a lavorare o uscire a bere qualcosa. Una cosa è certa, ti innamorerai di questo delizioso capo.

Un capo sublime per l’autunno

Infine, Mango ha svelato un abito a maniche a sbuffo ricamato. Si tratta di un altro classico che torna per risolvere quei momenti in cui non sai come vestirti.

Si tratta di un abito ricamato a maniche a sbuffo di colore ecru. Si distingue per l’orlo svasato, le maniche lunghe e i dettagli ricamati presenti su tutto l’abito.

Anche questo modello è un classico che solitamente si vede abbinato a stivali stile cowboy neri e marroni. È composto da cotone ma anche pizzo. Dei tessuti molto piacevoli da indossare.

Mango consiglia di scegliere una taglia più piccola rispetto a quella che indossi di solito. E per una buona ragione, la taglia di questo abito è un po’ più grande del normale.

Potrai trovarlo anche nei negozi Mango e sul sito internet al prezzo di 49,99 euro. Una cosa è certa, questi tre abiti devono entrare a far parte del tuo guardaroba.

