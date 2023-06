Confusione da Lidl con questo indispensabile per far addormentare facilmente il tuo bambino a meno di 20 euro!

Confusione da Lidl con questo indispensabile per far addormentare facilmente il tuo...

Il tuo bambino non riesce ad addormentarsi la sera? Per calmarlo e rassicurarlo, Lidl presenta la sua lampada luminosa e musicale a un prezzo conveniente!

Per rassicurare i più piccoli quando arriva la notte, Lidl ha la soluzione perfetta. Per far addormentare i bambini in modo rilassante, scopri questa adorabile lampada musicale che adoreranno.

Un negozio dove ci piace fare grandi affari

Cosa ha fatto Lidl di recente per il tuo potere d’acquisto? Sai che le offerte convenienti si moltiplicano da inizio anno presso il negozio?

Se ne hai perso alcune, non è più il momento di esitare. Perché i prodotti di qualità a prezzi accessibili non durano a lungo in negozio.

Infatti, molti clienti di Lidl ne approfittano non appena sono disponibili sugli scaffali. Questo era ancora il caso di recente con il robot Monsieur Cuisine Smart in procinto di esaurirsi.

E le offerte imbattibili per il tuo portafoglio non si fermano solo su questi prodotti. Infatti, ancora per tutto questo mese, i prodotti che faranno bene al tuo potere d’acquisto arriveranno a valanga.

Per approfittarne, resta aggiornato ogni giorno grazie all’app Lidl Plus che ti consente di informarti sulle migliori offerte in negozio.

Questo nuovo servizio di fedeltà del discount è un vero alleato per fare acquisti in modo ottimale. E in più, è gratuito!

Se c’è una novità presso il negozio, è anche dal lato dei prodotti hi-tech. Oltre a questa soundbar per guardare le tue serie e film preferiti come se fossi al cinema, Lidl ha anche un’esclusiva per i più piccoli.

Se il tuo bambino ha paura di addormentarsi al buio la sera, devi trovare una soluzione per rassicurarlo. Le tue parole di conforto non riescono a calmare le sue ansie? Allora, Lidl potrebbe avere la soluzione…

Lidl presenta la sua lampada magica per un sonno tranquillo

Per far addormentare il tuo tesoro tra le braccia di Morfeo senza essere spaventato dalla penombra, regalagli questa lampada Badabulle che veglierà su di lui.

Ci piace questo modello che si presenta sotto forma di un adorabile agnellino di peluche. Questo prodotto venduto da Lidl emette non solo una luce soffusa per rilassare il bambino, ma fa meglio di una semplice lampada da notte.

Perché questa lampada suona anche delle ninne nanne molto rilassanti che contribuiscono a un sonno rigenerante. Questo amico della notte ha dodici canzoni nel suo repertorio per divertire i più piccoli e prepararli per il sonno.

Niente da temere, questa lampada non darà un concerto al bambino fino a tarda notte! Infatti, è in grado di spegnersi automaticamente dopo 30 minuti.

Un prezzo perfetto per un prodotto che il bambino adorerà

Durante il suo avvio, questa lampada che funziona con tre batterie AAA, proietta un cielo stellato colorato sul soffitto. È un vero festival di suoni e luci per i bambini che saranno meravigliati da questo spettacolo che si svolge all’interno della loro camera.

Messi accanto al lettino del bambino, questa lampada rassicurante diventerà presto la compagna indispensabile per il suo addormentamento. E in più, Lidl la vende a un prezzo molto conveniente.

Infatti, per possedere questo bell’oggetto, il discount ti invita a spendere solo 19,99 €. Quindi affrettati a prenderlo, prima che non ne rimanga più neanche uno.

5/5 - (4 votes)