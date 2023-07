Confusione da Lidl con questo indispensabile per diventare il re della grigliata quest’estate!

Confusione da Lidl con questo indispensabile per diventare il re della grigliata...

Lidl ha svelato un barbecue ultra pratico e a meno di 35 euro che ti farà diventare il re delle grigliate quest’estate!

La stagione estiva è tornata in Francia già da diverse settimane. Molte persone approfittano di questo periodo per godersi momenti di riunione all’aria aperta con la famiglia o gli amici. Lidl lo sa bene.

Lidl fa impazzire con il suo barbecue

Mentre l’estate è tornata in grande stile, Lidl ha deciso di adattare il suo catalogo di conseguenza. Per le tue serate con gli amici o la tua famiglia, ci sono molti elementi da considerare che possono fare la differenza.

C’è un prodotto che ti farà diventare il re o la regina dell’estate. Si tratta del barbecue a ruote messo in vendita da Lidl. E quello che si può dire è che si tratta del miglior prodotto della stagione.

Si tratta di un barbecue con un recipiente smaltato per il carbone. Resiste ai residui di cibo e ha anche un paravento che impedisce alle condizioni meteorologiche avverse di rovinare il tuo cibo.

Tuttavia, l’aspetto più notevole di questo barbecue sono le due ruote adatte al giardino di cui è dotato. Oltre alla maniglia per il trasporto che comprende. Si tratta di due elementi differenziali che rendono questo barbecue trasportabile uno strumento estremamente versatile.

E per questo motivo, puoi spostarlo facilmente da un luogo all’altro della tua casa. Oltre alla sua versatilità, come barbecue è un prodotto molto competente. Ha una griglia cromata regolabile su cinque altezze.

Un prodotto a meno di 35 euro

L’altezza del barbecue messo in vendita da Lidl ti permetterà di dare a ogni piatto facilmente il tocco artigianale che si adatta al tuo gusto. Ma non è tutto. Sappi che il prodotto ha anche maniglie rimovibili.

Inoltre, l’altezza, che varia tra 70 e 85 centimetri, è anche ideale per cucinare comodamente. Il barbecue ha anche uno spiedo rimovibile, ideale per cuocere pollo, manzo e ogni tipo di carne alla griglia.

Quindi, avrai davvero l’aspetto di una persona molto professionale. Sappi anche che questo barbecue svelato da Lidl per quest’estate è molto facile da montare. E il suo peso di poco più di 6 chilogrammi lo rende facilmente trasportabile.

Inoltre, grazie alle sue dimensioni, puoi essere sicuro che non occuperà molto spazio nella tua casa. Poiché le sue dimensioni sono solo di 84x86x45 cm. Una cosa è certa, è un prodotto destinato a regnare in ogni festa estiva che si rispetti.

Se desideri acquistare questo barbecue Lidl, sappi che è disponibile sul sito web del marchio. Ma la cosa migliore di questa storia? Il suo prezzo. Infatti, puoi trovarlo a soli 34,99 euro.

Consigli per una grigliata di successo

Sappi che se vuoi diventare il re o la regina della grigliata quest’estate, ci sono diverse regole da seguire. Per cuocere bene la carne sul tuo prodotto Lidl, l’organizzatore del campionato di barbecue in Francia ed esperto di grigliate dal 2013 ha fornito informazioni.

In un’intervista concessa a Ouest France, Jean-François Dupont ha rivelato che per la cottura delle salsicce: “Deve essere cotta a puntino, in genere tra 5 e 10 minuti, a seconda delle dimensioni della salsiccia”.

Prima di precisare: “Ma quando la si infilza, il grasso fuoriesce sulle braci. Questo provoca la formazione di fiamme che bruciano e seccano il cibo”.

E ha rivelato: “Se non la si infilza, non ci saranno fiamme, e quindi una salsiccia molto più saporita e succosa”. Quindi hai le chiavi per cuocere bene i tuoi alimenti sul tuo barbecue Lidl!

Alcuni prodotti ci sono stati segnalati da francesi che vivono vicino ai nostri confini. Alcuni prodotti potrebbero non essere disponibili in Francia, ma nei negozi di confine in Spagna, Belgio, Italia, Svizzera o Germania.

4.3/5 - (6 votes)