Confusione da Lidl con questa poltrona da giardino ultra comoda che non potrai lasciare quest’estate!

Confusione da Lidl con questa poltrona da giardino ultra comoda che non...

Desiderio di creare un angolo accogliente nel tuo giardino per fare un pisolino al sole? Scopri questa poltrona Lidl che ti sorprenderà!

C’è ancora qualcosa di nuovo da Lidl! Il marchio ha appena lanciato un pouf perfetto per godersi le lunghe giornate estive nel proprio giardino. Questo prodotto imperdibile sta già facendo scalpore in rete. Scopriamolo insieme!

Lidl mette in mostra il giardino nel suo catalogo

L’estate è il periodo ideale per godersi il giardino e gli spazi esterni in famiglia. Infatti, i nostri giardini si trasformano con l’arrivo del bel tempo diventando veri e propri spazi di vita. È quindi necessario attrezzarli per renderli ancora più piacevoli.

I negozi offrono tutti prodotti per il giardino. È il caso di Lidl che ogni settimana delizia i suoi fan con mobili da esterno o attrezzature per godersi le vacanze a casa.

Piscine, barbecue o giochi acquatici… Lidl ha tutto ciò che serve per fare felici grandi e piccini. Il supermercato discount offre tutti gli essenziali della stagione. E non passa un giorno senza che faccia trending topic in rete.

Questa settimana il marchio ha davvero fatto un colpaccio immaginando una poltrona da esterno ultra confortevole. Questa si adatta a tutte le tue esigenze e fa parte degli accessori migliori da possedere in giardino.

Un pouf ultra confortevole che resiste a tutto

Addio alle sedie e alle poltrone scomode. Lidl propone un nuovo pouf che farà la differenza quando si tratta di fare un pisolino al sole.

Questa poltrona ha un design perfetto per adottare qualsiasi posizione tu desideri. I suoi braccioli extra alti e il suo ampio schienale possono servire come seduta o per mantenerti sdraiato. Niente male, vero?

Ma non è tutto! Lidl punta su una imbottitura unica che offre un comfort senza eguali. La poltrona è riempita con palline di polistirene. Potrai quindi godere di un supporto piacevole, che si adatta a tutto il tuo corpo. Non dovrai fare altro che chiudere gli occhi per sentirti come su una nuvola.

Lidl propone dimensioni ideali per installare la tua poltrona in qualsiasi giardino. Questa misura 65 x 90 x 60 cm e pesa solo 4 kg. È quindi facile da spostare e può seguirti durante tutta la giornata.

Il punto forte di questo accessorio Lidl è anche che ha una copertura ultra resistente. Questa è impermeabile e non si sbiadisce sotto il sole.

Nessun dubbio, Lidl ha quindi lanciato il prodotto perfetto per i pisolini al sole. Anche i più piccoli apprezzeranno questo pouf per giocare e riposarsi vicino alla piscina.

Un prezzo mini da acquistare urgentemente

Lidl è sempre un passo avanti quando si tratta di sorprendere i suoi clienti. Il marchio sta ancora facendo molto parlare di sé con questa nuova poltrona che sta già facendo sensazione in rete.

Infatti, tutti gli utenti hanno adorato questo pouf confortevole e versatile. Questo potrebbe diventare un best seller del marchio nei prossimi giorni!

Inoltre, Lidl propone un prezzo ultra conveniente per rendere questo accessorio estivo accessibile a tutti. Dovrai spendere solamente 89,99 euro per portartelo a casa. Un prezzo molto ragionevole per una poltrona così pratica!

Il supermercato discount si sta ora avventurando nel mondo dell’arredamento e sta facendo concorrenza ai grandi marchi come Ikea o Maisons du Monde. Quindi, è possibile trovare delle chicche anche nel tuo supermercato discount preferito. Avviso per gli appassionati!

