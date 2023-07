Confusione da Lidl con questa lampada da giardino che non costa nulla in elettricità!

Nel suo catalogo, Lidl ha messo in vendita una splendida lampada solare a meno di 5 euro perfetta per illuminare il tuo giardino!

Decorare il giardino è importante quanto l’interno. Per questo motivo molte marche non esitano a mettere in vendita prodotti di decorazione per balconi, giardini o terrazze. Questo è il caso di Lidl.

Lidl ha l’accessorio di decorazione perfetto

Per la gioia dei suoi clienti, Lidl ha messo in vendita una lampada solare decorativa Livarno Home. Si tratta di una fonte luminosa con un sistema di ricarica solare e una tecnologia IP44 che la protegge dagli spruzzi d’acqua.

Ma anche dalle intemperie. Ciò la rende ideale per il giardino o per le terrazze aperte. La lampada ha uno schermo a forma di diamante disponibile in 4 colori. Ovvero rosa, verde, blu o arancione.

Inoltre, puoi posizionarla in piedi come un picchetto grazie al suo corpo allungato. È anche possibile appenderla tramite la sua maniglia superiore. La lampada è dotata anche di un sensore che si accende automaticamente quando fa buio.

Il prodotto messo in vendita da Lidl ha anche una batteria Ni-MH da 300 mAh. Assicura un’autonomia funzionale di 6-8 ore con una carica completa. Realizzata in acciaio inossidabile e plastica, la lampada misura 9 x 9 x 35 cm e pesa 135 g. Questa lampada solare costa solo 4,99 euro.

Altre lampade che fanno furore

Nel suo catalogo, Lidl ha anche presentato una lampada LED multifunzionale da 5W. Si tratta di un’altra lampada adatta agli spazi esterni. Ha un design ergonomico con una maniglia inclusa e ha 3 funzioni.

Vale a dire: riflettore, lampada e lanterna. Realizzato in plastica, il prodotto misura 12,8 x 15,5 x 8,5 cm e pesa 281 grammi. La lampada ha una potenza massima di 5 W (3 W nel riflettore manuale). E un flusso luminoso di 180 lm come lampada da tavolo (105 lm come riflettore manuale).

È dotata di un braccio pie

4.9/5 - (11 votes)