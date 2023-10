Confusione da Lidl con il suo tavolo da giardino modulabile perfetto per accogliere gli amici!

Per goderti le belle giornate della prossima stagione, concediti questo tavolo da giardino di qualità superiore a un prezzo irrisorio da Lidl!

È ancora un acquisto da non perdere da Lidl! Scopri presso il negozio questo tavolo da giardino diverso dagli altri. Ha un tocco in più che ti permette di aggiungere posate se degli ospiti si presentano all’ultimo minuto!

Un risparmio per il ritorno

Dopo aver fatto felici i suoi clienti grandi e piccoli durante l’estate, Lidl continua per il ritorno. L’azienda ti sorprenderà ancora con le sue offerte che ti permetteranno di risparmiare preziosi euro.

Perché il ritorno spesso significa spese. E con l’inflazione che continua a imperversare, è sempre più difficile per le famiglie arrivare alla fine del mese senza tirare la cinghia!

Ecco perché fare la spesa da Lidl è una buona idea per rafforzare il tuo potere d’acquisto ogni settimana. In questi giorni, gli scaffali del negozio ti invitano alla scoperta di nuovi sapori…

Infatti, Lidl lancia la sua nuova gamma di yogurt biologici che delizierà gli amanti dei prodotti sani. Scopri questi nuovi sapori al latte di cocco o ai cereali. Sono veri delizie da acquistare a prezzi molto bassi.

L’azienda pensa anche a coloro che vogliono mettersi ai fornelli. Perché la salute passa attraverso una dieta sana, dì addio ai piatti pronti e mettiti a cucinare da solo.

Per realizzare tutte le tue ricette, fatti aiutare dagli elettrodomestici di Lidl. Come questo mini forno che fa tutto come un grande. Con la sua potenza da 1500 W, cuoce alla perfezione e ti darà piena soddisfazione.

Un tavolo che si espande su richiesta

La stagione che sta arrivando è anche quella che favorirà i possessori di spazi esterni. Infatti, le giornate autunnali ti daranno ancora molte occasioni per mangiare all’aperto.

Per goderne appieno, Lidl ti invita ad acquistare questo tavolo da giardino modello “Houston” di Liverno Home. Questo modello da esterno è ideale per il tuo giardino o la tua terrazza.

Con il suo aspetto sobrio, si adatta a qualsiasi tipo di paesaggio. Ti piacerà pranzare su questo elegante tavolo con la sua superficie in vetro di sicurezza. La sua struttura in alluminio gli conferisce stabilità e un’eleganza chic.

Durevole e resistente alla ruggine, questo tavolo venduto da Lidl è stato trattato per resistere alle intemperie, ai raggi UV e all’usura. Può quindi rimanere all’aperto per lunghi mesi in qualsiasi condizione atmosferica, senza che il suo aspetto venga compromesso. Questo è un punto a favore per coloro che desiderano mantenerlo a lungo in uno stato simile al nuovo.

Ha anche un vantaggio: si espande su richiesta. Infatti, questo tavolo ha dimensioni variabili, a seconda che si utilizzi il suo meccanismo di estensione. Passa così da una lunghezza di 120 cm a 180 cm in un attimo.

La clientela dell’azienda lo approva al 100%

È comodo quando gli amici si presentano a cena improvvisamente. O per organizzare un grande pasto conviviale con più persone, come un barbecue. Facile da pulire ogni giorno, questo tavolo Livarno Home di Lidl ha già conquistato un’ampia clientela.

E il suo prezzo non è estraneo al suo successo. Perché costa solo 209 €. È un prezzo giusto per un mobile di questa qualità. “Il tavolo è visivamente magnifico. L’abbiamo acquistato per il balcone e si integra alla perfezione”, riassume questa cliente che lo approva al 100%.

