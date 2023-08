Confusione da Lidl con il suo perfetto grill elettrico per fare grigliate sulla tua terrazza!

Approfitta del ritorno dei barbecue estivi con questo grill multifunzione disponibile presso Lidl per meno di 35 euro!

Le grigliate di stagione non sono ancora terminate con Lidl. Il discount ti propone di investire in questa griglia intelligente e meno sporca di un barbecue. E tutto a un prezzo imbattibile!

Una lista di imperdibili offerte per il tuo estate

Non hai ancora finito di fare affari se decidi di frequentare Lidl quest’estate. Il discount, che fa sempre di più per il tuo budget, si impegna al massimo per abbassare i prezzi.

Anche se l’inflazione rimane alta, il discount resiste e facilita il tuo potere d’acquisto con le sue offerte a colpo sicuro. Per rendere le tue gite in spiaggia ancora più divertenti, ad esempio, puoi prendere questa tavola da paddle versatile.

Puoi anche usarla come kayak se non ti senti a tuo agio in piedi per surfare sulle onde. Sulla sabbia fine, pianta anche questo ombrellone con protezione contro il vento e i raggi nocivi del sole.

Le vacanze sono il momento ideale per fare il pieno di ricordi. Con Lidl, puoi stampare le tue foto istantaneamente grazie a questa mini stampante.

Il suo piccolo formato ti permette di portarla ovunque, anche in borsa! È compatibile con Android e iOS e può anche creare etichette e adesivi. Insomma, è il tipo di articolo che ti conviene avere con te!

Lidl pensa anche a tutti coloro che amano l’estate perché è l’occasione per mangiare in modo diverso. Pasti leggeri, barbecue, pic-nic…

I modi per mangiare durante la bella stagione cambiano le nostre abitudini. È soprattutto il periodo preferito dagli amanti delle grigliate!

Per realizzare le tue grigliate, Lidl ti invita a scoprire questa griglia molto funzionale di Cecotec. Questo modello, che funziona con l’elettricità, ti sorprenderà con le sue ottime prestazioni e la sua facilità d’uso.

Lidl sfodera la griglia definitiva per le tue grigliate e i tuoi panini

Questa griglia elettrica è l’apparecchio perfetto per cucinare quotidianamente. Sa fare davvero tutto! Con la sua potenza di 1000 W, griglia, cuoce e dorata tutti gli alimenti che gli presenterai.

Il suo rivestimento antiaderente “RockStone” è stato progettato per evitare che nulla si attacchi. Realizzato in pietra ceramica, garantisce una cottura e una pulizia facili.

Questa griglia venduta da Lidl ti offre una superficie di cottura di 25,4 × 17,5 cm. La piastra superiore dell’apparecchio si adatta in altezza a qualsiasi spessore di alimento.

Puoi quindi cuocere sia spiedini che un panino completo. Può anche essere utilizzato come piastra per pesce marinato, frutti di mare, pollame o frittelle di patate.

Anche il prezzo è irresistibile

Questo apparecchio molto completo fa meglio di un barbecue classico. E soprattutto, è molto più facile da pulire e utilizzare. Non hai bisogno di avere un balcone, una terrazza o un giardino per goderne.

È una buona notizia per i clienti del discount che non hanno spazi esterni. Con questa offerta microonde che ha anche un certo successo, è l’offerta di metà estate da non perdere.

Amerai anche il prezzo di questa griglia dotata di un serbatoio di recupero dei grassi per migliorare l’uso e la pulizia. Il suo prezzo da Lidl è solo di 34,99 €. Lo consigliamo al 100%!

