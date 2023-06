Confusione da Lidl con il miglior barbecue dell’estate per fare ottime grigliate!

Quest’estate, anche senza balcone o terrazza, goditi l’organizzazione di barbecue all’aria aperta grazie a questo modello Lidl che si adatta alle tue esigenze!

Cosa c’è di nuovo da Lidl per farti apprezzare il tuo estate? Scopri da questo discount questo barbecue intelligente che si piega in quattro per permetterti di realizzare tutte le tue grigliate!

Quali sono gli acquisti estivi da fare?

Ti piace fare la spesa da Lidl? Allora, non hai ancora finito i tuoi acquisti! Perché il marchio ha delle incredibili offerte da farti quest’estate.

Se sei ancora alla ricerca di buoni affari, non perdere un minuto per scoprirne un sacco in questo discount. Il marchio che non ha bisogno di presentazioni ha riservato alcune sorprese di grandi dimensioni per quest’estate 2023.

Infatti, da Lidl ti aspettano ancora decine di offerte allettanti questo mese. Come questo fantastico apparecchio per aiutarti a ritrovare una silhouette tonica proprio prima di andare in spiaggia!

Sempre nell’ottica di ritrovare la tua bellezza, Lidl svela anche il suo indispensabile per dire addio alla cellulite! Ecco ancora il tipo di affari che ci fa adorare le nostre visite presso questo negozio tedesco.

La stagione può essere ricca di promesse, ma non ha solo lati positivi. Oltre al ritorno delle zanzare, significa anche il ritorno delle forti calure.

Per combattere il caldo, la grande distribuzione ha fortunatamente alcuni prodotti che arrivano in tempo sugli scaffali. Pensiamo ad esempio a questo climatizzatore 3 in 1 che si distingue per la sua efficacia straordinaria.

Basta collegarlo e lasciarlo raffreddare le stanze per mantenerle a una buona temperatura. È un vero vantaggio per non soffrire il caldo e trascorrere un’estate fresca.

Infine, l’estate è il momento ideale per organizzare barbecue! Infatti, è difficile immaginare di avere successo in una stagione estiva senza deliziarsi con ottime grigliate!

Lidl svela il suo barbecue trasportabile

Tuttavia, non tutti hanno un giardino o una terrazza per poterne godere pienamente. L’ideale in questo caso sarebbe poter portare il proprio barbecue all’esterno!

È proprio ciò che ti propone Lidl con la sua offerta da non perdere in questi giorni. Si tratta di un barbecue apparentemente classico, che funziona a carbone. Ma ha una marcia in più!

Infatti, questo modello pieghevole può essere portato ovunque come una vera valigia! Pronto all’uso in pochi secondi grazie a un meccanismo di piegatura senza attrezzi, i suoi elementi si ripongono all’interno.

Con una griglia in acciaio cromato con due maniglie rimovibili, ti permette di realizzare facilmente tutte le tue grigliate.

Un’offerta a meno di 20 euro

La sua vasca a forma di imbuto ha invece aperture di ventilazione per una rapida combustione del carbone. È un prodotto più che pratico per organizzare feste barbecue ovunque tu voglia!

In spiaggia, in campeggio o in picnic, questo modello ti accompagnerà ovunque! I clienti di Lidl che non hanno spazi esterni per godersi un buon barbecue si getteranno quindi su questa offerta.

Soprattutto perché ha anche la buona idea di essere a basso costo. Rallegrati infatti! Per possedere questo barbecue pieghevole, dovrai spendere solo la somma di 16,99 €.

È quindi un’occasione da cogliere per godertela durante i lunghi mesi estivi che ti aspettano!

